Dit is Isabelle Pikaar, de vrouw van Johan Derksen

Johan Derksen is al geruime tijd getrouwd met de twaalf jaar jongere Isabelle Pikaar, al is er weinig bekend over de vrouw van het Vandaag Inside-boegbeeld. Wie is zij en wat weten we wel van Isabelle Pikaar?

Derksen en Pikaar zijn in 1997 in het huwelijksbootje gestapt. Pikaar is de derde vrouw van Derksen. Zijn eerste vrouw was Linda, met wie hij zestien jaar getrouwd was en zijn dochter Marieke kreeg. Het huwelijk kende een droevig einde: Linda raakte in 1992 door een val van de trap buiten kennis en overleed vervolgens in het ziekenhuis. Na het overlijden van Linda werd Derksen in het huishouden geholpen door zijn jeugdvriendin Agnes. De twee raakten verliefd en trouwden. Ze kregen een dochter, Anoeska Aimée, maar het koppel scheidde al na een jaar.

In 1997 trouwde Derksen dus met Pikaar. Derksen vertelt bij Vandaag Inside - en de voorlopers van het programma - weleens over zijn vrouw. Zo heeft hij laten vallen dat Pikaar absoluut geen fan is van het programma en dan ook niet kijkt. In 2018 zei Derksen dat hij van zijn vrouw nog maar een jaar door mocht met het programma, maar anno 2025 is de analist nog dagelijks op tv te zien.

Foto’s Isabelle Pikaar, de vrouw van Johan Derksen

Zelf is Pikaar nooit op tv. Ze kiest voor een leven in de relatieve anonimiteit. Wel stond ze eenmaal de pers te woord. Ze gaf in 2012 samen met haar man een interview aan het magazine LINDA. De videobeelden daarvan zijn onderaan dit artikel te vinden. Andere foto’s van Pikaar zijn te bekijken op de website van fotobureau ISP Agency. Op die foto's, gemaakt in 2018, is ze samen met Derksen te zien terwijl ze een sigaret rookt buiten het muziektheater.

© LINDA

© LINDA

In het interview met LINDA zegt Derksen: “Wij hebben niet zoveel geheimen, hoor.” Pikaar antwoordt: “En als het geheim is, dan houden we het ook geheim.” Volgens Derksen hebben ze allebei ‘wat slechte ervaringen’ opgedaan in het leven. Daardoor kunnen ze nu goed bepalen wat ‘wel en niet leuk’ is. Pikaar vult aan: “En belangrijk.”

Derksen en Pikaar zijn ‘niet van die types die vinden dat hun huwelijk een sprookje is’, zegt de oud-voetballer. Pikaar noemt het huwelijk een mix van ‘alles’. “Vechten, oorlog, en ook leuk.” Derksen legt uit: “Soms ook wel een beetje moeilijk. Misschien blijven we overeind omdat we allebei realisten zijn.”

In een interview met Özcan Akyol bij Sterren op het doek in 2021, toen het stel bijna 25 jaar getrouwd was, weidde Derksen nog wat meer uit. “We slapen wel in hetzelfde bed, al ligt daar wel een hond tussen. Er zal wel iets van liefde in het spel zijn denk ik. (...) Het is niet erg romantisch, maar wij hobbelen maar door. Je bent getrouwd, er is geen reden om weg te gaan van elkaar. Als je het 25 jaar met elkaar uithoudt, dan kun je het ook 30 jaar en 35 jaar met elkaar uithouden.”

Isabelle Pikaar runt alles

Hoewel de vrouw achter Derksen weinig in de openbaarheid treedt, is ze op de achtergrond erg belangrijk. “Mijn vrouw is de manager thuis, die runt alles, ik kan niet eens digitaal bankieren. Mijn vrouw regelt alles. Dat doet ze hartstikke knap en daar ben ik haar ook dankbaar voor. En ik laat de hond uit, ga naar de radiostudio in Hilversum en zit voetbal te kijken.”

Pikaar getroffen door gebroken heup

In april 2025 brak Pikaar plots haar heup. Ze was niet ten val gekomen, wat een slecht voorteken was. Derksen, die door de ziekenhuisopname van zijn vrouw een avond ontbrak bij Vandaag Inside, zei dat de doktoren hem vertelden dat een tumor in zo’n geval ‘negen van de tien keer’ de oorzaak is. Hij liet echter weten dat er geen tumor is gevonden en dat de onderzoeken uitwezen dat er geen sprake is van botkanker. Pikaar werd vervolgens geopereerd aan haar heup. Die operatie verliep goed.