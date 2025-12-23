denkt dat sc Heerenveen na de winterstop nog flink kan stijgen op de ranglijst. De Griekse linksback, die in de laatste weken ineens is beginnen te scoren, droomt in gesprek met Voetbal International zelfs hardop van de vierde plaats in de Eredivisie.

Heerenveen eindigt het kalenderjaar 2025 maar nét in het linkerrijtje van de Eredivisie. De Friezen staan halverwege de competitie op de negende plaats, met net zoveel punten (23) als nummer tien Sparta Rotterdam, maar wel met een veel beter doelsaldo (+3 om -13). Het elftal van trainer Robin Veldman wisselde goede wedstrijden af met teleurstellende optredens, maar zette in december een prima serie neer, met competitiezeges bij Sparta en Heracles (allebei 0-3) en tussendoor het uitschakelen van Feyenoord in de tweede ronde van de KNVB Beker (2-3 in De Kuip).

Zagaritis maakte in het uitduel bij Sparta zijn allereerste doelpunt als profvoetballer. Een week later was het in Almelo alwéér raak voor de 24-jarige Griek. "Ik heb op het trainingscomplex een hoop moeite erin gestoken om vaker in dit soort situaties te komen, en veel goals en assists te verzorgen", legt Zagaritis uit. "Dat is het eerste wat ik tegen de trainer zei na mijn komst: "Ik voel dat ik veel kan bijdragen in aanvallend opzicht". Ik krijg veel vertrouwen, dat komt er nu op een goede manier uit. Daar ben ik natuurlijk heel gelukkig mee", aldus de linksback.

Na de korte winterbreak volgt op 11 januari, bij de hervatting van de competitie, een weerzien met Feyenoord, dat op bezoek komt in het Abe Lenstra Stadion. Dat duel zou volgens Zagaritis het startschot moeten zijn voor een aanval op de subtop: "We zitten in een goede flow en zijn tot grote dingen in staat. Als we na de winterstop wéér een goed resultaat tegen Feyenoord kunnen boeken, dan kunnen we de lat wat hoger voor onszelf leggen. De vijfde of zesde positie, zoiets. Of vierde, zelfs dat is mogelijk", denkt de Griek. Het gat tussen Heerenveen en de huidige nummer vier, N.E.C., bedraagt zes punten.