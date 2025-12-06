Luuk Brouwers lacht tanden bloot na goedkope gele kaart van Serdar Gözübüyük

Een opmerkelijk moment zaterdag na 35 minuten voetballen bij sc Heerenveen - PSV. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf een gele kaart vanwege commentaar op de wedstrijdleiding. De reactie van Brouwers nadat Gözübüyük floot voor een overtreding van de middenvelder en aanvoerder van Heerenveen, leek echter niet bepaald buitensporig.

In de 35ste minuut van de wedstrijd floot Gözübüyük voor een overtreding van Brouwers, die PSV'er Paul Wanner op de rand van het strafschopgebied in de rug liep. Brouwers baalde enorm en leek het niet eens te zijn met de beslissing van Gözübüyük, maar maakte ook niet bepaald veel misbaar.

Vervolgens toonde Gözübüyük Brouwers een gele kaart, waarna de scheidsrechter naar de zijkant het gebaar maakte dat die straf was voor ‘praten’. Voor wie het gebaar bedoeld was, werd niet duidelijk. Brouwers zelf kon alleen maar (cynisch) lachen om de beslissing van Gözübüyük om hem een gele kaart te geven.

Op dat moment leidde PSV overigens al met 0-2. Joey Veerman had in de 22ste minuut de score geopend, waarna Ricardo Pepi kort erna de tweede Eindhovense treffer voor zijn rekening nam.