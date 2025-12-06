Live voetbal 16

Luuk Brouwers lacht tanden bloot na goedkope gele kaart van Serdar Gözübüyük

Luuk Brouwers Serdar Gözübüyük
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
6 december 2025, 17:31

Een opmerkelijk moment zaterdag na 35 minuten voetballen bij sc Heerenveen - PSV. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf Luuk Brouwers een gele kaart vanwege commentaar op de wedstrijdleiding. De reactie van Brouwers nadat Gözübüyük floot voor een overtreding van de middenvelder en aanvoerder van Heerenveen, leek echter niet bepaald buitensporig.

Volg sc Heerenveen - PSV hier in ons liveblog!

In de 35ste minuut van de wedstrijd floot Gözübüyük voor een overtreding van Brouwers, die PSV'er Paul Wanner op de rand van het strafschopgebied in de rug liep. Brouwers baalde enorm en leek het niet eens te zijn met de beslissing van Gözübüyük, maar maakte ook niet bepaald veel misbaar.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens toonde Gözübüyük Brouwers een gele kaart, waarna de scheidsrechter naar de zijkant het gebaar maakte dat die straf was voor ‘praten’. Voor wie het gebaar bedoeld was, werd niet duidelijk. Brouwers zelf kon alleen maar (cynisch) lachen om de beslissing van Gözübüyük om hem een gele kaart te geven.

Op dat moment leidde PSV overigens al met 0-2. Joey Veerman had in de 22ste minuut de score geopend, waarna Ricardo Pepi kort erna de tweede Eindhovense treffer voor zijn rekening nam.

➡️ Meer scheidsrechters nieuws

Lees ook:
PSV-trainer Peter Bosz

PSV-trainer Bosz ziet parallellen tussen Verstappen en PSV: 'Dat is een mentale tik'

  • Gisteren, 08:26
  • Gisteren, 08:26
Romario

PSV en Energiedirect uit elkaar: 'Samenwerking leverde 25 miljoen euro op'

  • do 4 december, 22:06
  • 4 dec. 22:06
Jerdy Schouten verrast met zijn Spotify Wrapped

Spotify Wrapped-lijstje van Jerdy Schouten zorgt voor verbazing bij supporters PSV

  • do 4 december, 17:53
  • 4 dec. 17:53
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Luuk Brouwers

Luuk Brouwers
sc Heerenveen
Team: Heerenveen
Leeftijd: 27 jaar (3 mei 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Heerenveen
13
2
2024/2025
Heerenveen
25
3
2023/2024
Heerenveen
26
6
2022/2023
Utrecht
25
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel