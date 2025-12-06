PSV heeft zaterdagmiddag een zakelijke overwinning uit het vuur gesleept in het uitduel bij sc Heerenveen. De Friezen begonnen in het eigen Abe Lenstra Stadion nog wel uitstekend, maar door treffers van en nam de koploper al in de eerste helft een beslissende voorsprong, die uiteindelijk de hele wedstrijd zou blijven staan: 0-2.

Bij Heerenveen begon Ringo Meerveld noodgedwongen op de bank. De oud-speler van Willem II kon door lichte klachten geen hele wedstrijd spelen en werd in de basis vervangen door Marcus Linday. PSV-coach Peter Bosz kon op zijn beurt in Friesland niet beschikken over de geblesseerde spits Myron Boadu, die pas begin 2026 weer terug wordt verwacht. Ook voor Ivan Perisic kwam het duel in Heerenveen nog te vroeg, terwijl Mauro Júnior wegens ziekte verstek liet gaan. Het leidde tot basisplaatsen voor Paul Wanner en Ricardo Pepi.

Het wisselvallig presterende Heerenveen begon vol goede moed aan het treffen met de koploper, in de wetenschap dat in het eigen Abe Lenstra Stadion pas één keer werd verloren dit seizoen. De Friezen dwongen in de openingsfase meerdere kansen af, maar doelman Matej Kovár bracht redding op schoten van Maxence Rivera en Dylan Vente. Bosz was bij de zijlijn dan ook zichtbaar ontevreden met de prestatie van zijn ploeg, maar na dik twintig minuten was het toch PSV dat de leiding nam. Een slechte pass van doelman Bernt Klaverboer belandde zo in de voeten van Dennis Man. De Roemeen stoomde op, waarna hij breed legde op voormalig Heerenveen-speler Joey Veerman, die met een hoog schot voor de 0-1 tekende. Amper vijf minuten later lag ook de tweede erin: na een prima combinatie van achteruit legde Ismael Saibari breed op Pepi, die van dichtbij door de benen van Klaverboer de 0-2 binnenschoot. Wanner kreeg daarna nog een prima kans op de derde PSV-treffer van de eerste helft, maar daar stak Klaverboer een stokje voor.

De tweede helft kwam maar moeizaam op gang. Pas na een kwartier spelen vielen de eerste kansen te noteren, die waren voor PSV. Klaverboer bracht echter prima redding op twee pogingen van Saibari, waardoor de marge twee bleef. Heerenveen wist er lange tijd weinig tegenover te stellen, maar kroop naarmate het tweede bedrijf vorderde wat meer uit de schulp. Het leidde tot een aardige schietkans voor invaller Eser Gürbüz, die echter naast het doel van Kovár mikte. Ook Bosz bracht, vermoedelijk ook met de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid van komende donderdag, meerdere invallers binnen de lijnen. PSV geloofde het echter wel en speelde de wedstrijd professioneel uit.

Door de zege komt PSV op 29 punten uit vijftien duels en blijven de Eindhovenaren uiteraard bovenaan staan in de Eredivisie. Bosz en de zijnen kunnen nu rustig achteroverleunen en kijken of de achtervolgers in het verloop van het weekend nog punten gaan verspelen.