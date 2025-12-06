De kans is reëel dat Feyenoord zaterdagavond tegen PEC Zwolle zal spelen in een niet volledig uitverkochte Kuip. Fans van de Rotterdamse club wijten dat aan het aanvangstijdstip van 21.00 uur.

Feyenoord kan de steun voor de eigen fans zaterdag goed gebruik tegen PEC, want de ploeg van hoofdtrainer Robin van Persie verloor drie van zijn laatste vier thuisduels. Toch ziet het ernaar uit dat de nodige supporters de wedstrijd aan zich voorbij zullen laten gaan.

Artikel gaat verder onder video

Een supporter van Feyenoord plaatst in de ochtend voor de wedstrijd een afbeelding op X waaruit blijkt dat er via de officiële website nog de nodige tickets te koop staan voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Nagenoeg in alle vakken van De Kuip was er op dat moment nog beschikbaarheid.

Andere fans wijzen massaal naar de KNVB en het aanvangstijdstip van 21.00 uur: “Is het niet vooral de schuld van de KNVB in het Sinterklaasweekend?”, reageert een Feyenoord-fan.

Een andere supporter schrijft: “Op mijn kaarten gaan ook andere mensen naar binnen, begin helemaal krankzinnig te worden van die kansloze k*ttijden. Dan doen we maar waarvoor die tijden zijn bedacht: de ESPN-kijker…”, klinkt het cynisch.

Weer een andere fan: “21:00 uur… Dan ben ik om 01:30 terug thuis.”