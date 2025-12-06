Live voetbal 17

Feyenoord-fans boos om starttijd van wedstrijd tegen PEC: ‘De schuld van de KNVB’

Robin van Persie
Foto: © Imago
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
6 december 2025, 18:50

De kans is reëel dat Feyenoord zaterdagavond tegen PEC Zwolle zal spelen in een niet volledig uitverkochte Kuip. Fans van de Rotterdamse club wijten dat aan het aanvangstijdstip van 21.00 uur.

Feyenoord kan de steun voor de eigen fans zaterdag goed gebruik tegen PEC, want de ploeg van hoofdtrainer Robin van Persie verloor drie van zijn laatste vier thuisduels. Toch ziet het ernaar uit dat de nodige supporters de wedstrijd aan zich voorbij zullen laten gaan.

Een supporter van Feyenoord plaatst in de ochtend voor de wedstrijd een afbeelding op X waaruit blijkt dat er via de officiële website nog de nodige tickets te koop staan voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Nagenoeg in alle vakken van De Kuip was er op dat moment nog beschikbaarheid.

Andere fans wijzen massaal naar de KNVB en het aanvangstijdstip van 21.00 uur: “Is het niet vooral de schuld van de KNVB in het Sinterklaasweekend?”, reageert een Feyenoord-fan.

Een andere supporter schrijft: “Op mijn kaarten gaan ook andere mensen naar binnen, begin helemaal krankzinnig te worden van die kansloze k*ttijden. Dan doen we maar waarvoor die tijden zijn bedacht: de ESPN-kijker…”, klinkt het cynisch.

Weer een andere fan: “21:00 uur… Dan ben ik om 01:30 terug thuis.”

Ueda en Hadj Moussa, Telstar - Feyenoord

Geen eigen goal: Ayase Ueda krijgt treffer tegen Telstar alsnog toegewezen

  • Gisteren, 17:29
  • Gisteren, 17:29
Robin van Persie

Van Persie staat open voor gesprek met Zechiël

  • Gisteren, 15:34
  • Gisteren, 15:34
Robin van Persie op de persconferentie van Feyenoord

Van Persie gaat dieper in op Steijn: 'Ik kijk niet alleen naar hem als doelpuntenmaker'

  • Gisteren, 15:08
  • Gisteren, 15:08
FrankdeG
182 Reacties
20 Dagen lid
460 Likes
FrankdeG
Wat een geklaag weer. Clubs spelen nu eenmaal vaak op dit late tijdstip. Ik hoor niemand klagen behalve feijenoord.

De kikker
296 Reacties
968 Dagen lid
405 Likes
De kikker
Het is ook altijd wel wat daarzo 😂

