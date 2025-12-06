Jack van Gelder heeft zich geërgerd aan de wijze waarop de WK-loting vrijdagavond werd verricht in Washington. Volgens de televisiepersoonlijkheid was er sprake van veel te veel poespas.

Er werd veel uit de kast getrokken bij de loting voor het WK dat volgend jaar zomer plaatsvindt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Hoofdrollen waren er voor de Amerikaanse president Donald Trump, die prominent op het podium verscheen en tijdens een van de vele muziekintermezzo’s zijn dansmoves toonde aan de wereld, en FIFA-baas Gianni Infantino.

Van Gelder vertelt aan Sportnieuws dat hij allesbehalve gecharmeerd is van de wijze waarop de loting verricht werd. "Het is gewoon een puinhoop. Dit is gewoon zoals het hele WK gaat worden”, vreest de oud-voetbalpresentator het ergste. “Het is veel wol en weinig besluitvaardigheid.”

"Als je op een gegeven moment na anderhalf uur hoort dat het 20 minuten uit gaat lopen, dan denk ik: Infantino... Je kan beter de N door een L vervangen (Infantilo, red.), want die man doet maar wat”, vervolgt Van Gelder. "Hij maakt zijn eigen show en het interesseert hem verder helemaal niets. Hij koketteert met 500 miljoen kijkers, maar het maakt hem niks uit. Het was een hele wollige presentatie.”

Van Gelder noemt de loting ‘een semi-komisch stukje’. “Het was zo langdradig. Mensen zeggen ‘de uitzending begint om 18.00 uur, dus we moeten vroeg eten schat’ en om tien voor half acht wordt het eerste balletje vastgepakt. Dat kan gewoon niet."