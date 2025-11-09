Bij supporters van AZ sloeg zondag al snel de frustratie toe in de wedstrijd tegen PSV. Halverwege de eerste helft, bij een 0-2 tussenstand, waren spreekkoren te horen aan het adres van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

PSV kende een bliksemstart in Alkmaar. De ploeg van Peter Bosz kwam al binnen vijf minuten op voorsprong na een enorme fout in de opbouw van AZ: doelman Owusu-Oduro leverde de bal in bij Mauro Júnior, die snel profiteerde 0-3. Nog geen vijf minuten later verdubbelde PSV de marge via Ismael Saibari, wiens treffer na tussenkomst van de VAR alsnog werd goedgekeurd.

Na tien minuten stond het 0-2 en leek het duel al vroeg volledig in Eindhovense handen. In minuut 28 vergrootte Guus Til de voorsprong nog maar eens, maar niet veel later deed Sven Mijnans wat terug met een afstandsschot: 1-3.

Het spreekkoor richting Gözübüyük was al eerder te horen. Na 22 minuten achterhaalde Sergiño Dest zijn tegenstander Mees de Wit op snelheid, al hield hij hem ook even vast. Gözübüyük vond het contact niet ernstig genoeg om voor te fluiten. Het thuispubliek liet daarna zijn ergernis blijken: “Serdar, Serdar, je moeder is een hoer.”

