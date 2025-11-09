Live voetbal 6

AZ-publiek richt frustraties af op Serdar Gözübüyük met spreekkoor

Bij supporters van AZ sloeg zondag al snel de frustratie toe in de wedstrijd tegen PSV. Halverwege de eerste helft, bij een 0-2 tussenstand, waren spreekkoren te horen aan het adres van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

PSV kende een bliksemstart in Alkmaar. De ploeg van Peter Bosz kwam al binnen vijf minuten op voorsprong na een enorme fout in de opbouw van AZ: doelman Owusu-Oduro leverde de bal in bij Mauro Júnior, die snel profiteerde 0-3. Nog geen vijf minuten later verdubbelde PSV de marge via Ismael Saibari, wiens treffer na tussenkomst van de VAR alsnog werd goedgekeurd.

Na tien minuten stond het 0-2 en leek het duel al vroeg volledig in Eindhovense handen. In minuut 28 vergrootte Guus Til de voorsprong nog maar eens, maar niet veel later deed Sven Mijnans wat terug met een afstandsschot: 1-3.

Het spreekkoor richting Gözübüyük was al eerder te horen. Na 22 minuten achterhaalde Sergiño Dest zijn tegenstander Mees de Wit op snelheid, al hield hij hem ook even vast. Gözübüyük vond het contact niet ernstig genoeg om voor te fluiten. Het thuispubliek liet daarna zijn ergernis blijken: “Serdar, Serdar, je moeder is een hoer.”

Volg de wedstrijd tussen AZ en PSV in ons liveverslag.

avatar

Schandalig! Feit is er echter wel dat Güzübüyük, sinds hij na Feyenoord - PSV van een aantal jaar geleden bij PSV koffie is gaan drinken om een voor PSV nadelige beslissing uit te leggen, hij, uitgezonderd uitballen, letterlijk alles in het voordeel van PSV fluit. De KNVB weet dat hij bij PSV is geweest, met die wetenschap kun en mág je hem nooit meer als scheidsrechter bij wedstrijden van PSV aan stellen.

haha makkelie, Kooij en ruperti vergeten bij feijenoord? Eerste 30 minuten was heerlijke CL niveau van de landskampioen. Daarna voet van het gas gehaald en door een onoplettendheid mooie goal van PSV target Mijnans. Ik zou Mijnans eerder in oranje willen zien dan Valente bijvoorbeeld.

