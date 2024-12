De Boer: ‘Wilde hem naar Ajax halen, maar we hadden een salarisplafond’

Frank de Boer heeft in 2015 een poging gedaan om naar Ajax te halen, zo vertelt hij zaterdag bij Viaplay. De buitenspeler moest voor ervaring zorgen in de voorhoede, maar door een salarisplafond was zijn komst naar Amsterdam niet haalbaar.

Zaterdagavond waren De Boer en Lens aanwezig bij Viaplay als analisten. Tijdens de uitzending krijgt de voormalig trainer van Ajax de vraag of het klopt dat hij Lens naar de Johan Cruijff ArenA wilde halen, waarna hij dit beaamt. “We hadden daarvoor natuurlijk Babel gehad als ervaren speler”, legt De Boer uit. “Wij wilden toen weer een speler waar je 34 wedstrijden op kon rekenen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ESPN ziet doorbraak van voormalig Ajax-talent: ‘Hij was zes jaar geleden de grootste belofte van Nederland’

De transfer kwam uiteindelijk nooit van de grond. “Wij hadden toen een salarisplafond”, licht De Boer dat toe. “Hij was net een beetje op een punt dat hij meer kon verdienen dan het salarisplafond van Ajax. Het is dan heel logisch dat hij daar dan niet op ingaat.” Uiteindelijk koos Lens voor een stap naar de Premier League, waar hij bij Sunderland aan de slag ging.

LEES OOK: Farioli wekt verbazing: 'Linke soep als trainers daarover beginnen'

Lens had stap naar Ajax mooi gevonden

Ook de aanvaller zelf weet nog dat Ajax belangstelling voor hem toonde. “Ik weet dat het ergens in de lucht hing”, geeft Lens aan. “We hebben er wel heel globaal over gesproken wat ik zou doen als de interesse echt serieus zou worden.” Uiteindelijk werd de interesse niet serieus. “Dus ik hoefde er ook niet serieus over na te denken. Maar het was misschien wel mooi geweest.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ron Jans stapt na afloop op Ajax-speler af en heeft opvallende boodschap

Ron Jans is na afloop van het duel tussen Ajax en FC Utrecht complimenteus op Anton Gaaei afgestapt.