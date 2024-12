Farioli wekt verbazing: 'Linke soep als trainers daarover beginnen'

De uitspraken van Ajax-trainer Francesco Farioli, afgelopen woensdag na het gelijkspel tegen FC Utrecht (2-2), zorgen voor enige verbazing in De Eretribune op ESPN. De Italiaan wees na afloop van de remise op het feit dat zijn elftal al 25 wedstrijden heeft gespeeld, maar liefst tien meer dan de opponent uit Utrecht.

Ajax speelde woensdag een goede eerste helft, waarin het weliswaar op achterstand kwam maar via een wereldgoal van Anton Gaaei en een ongelukkig eigen doelpunt van Jens Toornstra toch een 2-1 voorsprong bij de rust te pakken had. In het tweede bedrijf creëerde het elftal van Farioli echter nauwelijks nog kansen en kwamen de gasten na een even ongelukkig moment van doelman Remko Pasveer alsnog langszij. Een schot van Yoann Cathline spatte uiteen op de paal, waarna de bal via Pasveer alsnog over de doellijn rolde: 2-2.

Farioli kwam na afloop voor de camera's van de NOS met een verklaring voor de mindere tweede helft die zijn elftal op de mat legde: "Wij hebben al 25 wedstrijden gespeeld, 10 meer dan Utrecht dit seizoen", stipte de Italiaanse trainer aan. "Dat kan fysiek en mentaal voor problemen zorgen. Helemaal omdat deze club van ver moet komen en de manier waarop wij spelen veel van de spelers vraagt. Zoveel minuten spelen, daar betaal je uiteindelijk fysiek en mentaal de prijs voor", aldus Farioli.

Hosanna-stemming na zeges op PSV en Feyenoord verdwenen

De midweekse puntendeling tegen Utrecht volgde op een miraculeuze overwinning op NEC (1-2) en even daarvoor de eerste Europese nederlaag van het seizoen, op bezoek bij Real Sociedad (2-0). Mark van Bommel zegt in De Eretribune wel enigszins verbaasd te zijn over de mindere weken die Ajax doormaakt: "Ik dacht eigenlijk dat ze de lijn naar boven te pakken hadden, met die drie overwinningen in korte tijd", doelt de momenteel werkloze trainer op de zeges die begin november op PSV en Feyenoord werden geboekt.

Mario Been denkt dat Farioli deels zelf verantwoordelijk is voor het feit dat het nu wat lastiger gaat in Amsterdam: "Hij werd bewierookt dat hij het elftal fit had gekregen, hij bleef rouleren. Buiten NAC (2-1 verlies, red.) heeft dat altijd zijn punten opgeleverd. Maar je merkt de laatste weken dat dat vaak te maken heeft met bepaalde vastigheden. Als je teveel wisselt, dan zie je toch wel dat dat meeweegt. Op een gegeven moment moet je toch een keer naar een bepaalde vastigheid toe", meent de voormalig trainer van Feyenoord. Bovendien spreekt Farioli dus ineens zijn zorgen uit over het drukke programma en de daarmee gepaard gaande overbelasting van zijn selectie. "Dat vind ik altijd linke soep, want als trainers daarover beginnen gaat dat bij de spelers ook tussen de oren zitten", meent presentator Jan-Joost van Gangelen. "Raar dat juist Farioli dat zegt", zegt Kees Luijckx. "Hij is de fit guru! Hij gebruikt heel veel spelers, ik vind dat wel het laatste excuus dat ze bij Ajax kunnen gebruiken."

