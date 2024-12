Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli voert vier wijzigingen door tegen AZ

Ajax-trainer Francesco Farioli wijzigt zijn ploeg tegen AZ op vier posities ten opzichte van het thuisduel met FC Utrecht van afgelopen woensdag. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. , , en keren terug in de basis. Dat gaat dan ten koste van , , en .

Ajax haalde weliswaar zeven punten uit de eerste drie competitieduels na de interlandbreak, maar zal zondagmiddag op bezoek bij AZ heel graag weer een keer een overtuigende wedstrijd op de mat willen leggen. De Amsterdammers mochten zowel in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, de uitwedstrijd tegen NEC én de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht van geluk spreken dat er niet werd verloren. Op basis van de kansenverhouding hadden PEC Zwolle, NEC en FC Utrecht zomaar kunnen winnen en het eigenlijk wel verdiend om er met de drie punten vandoor te gaan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli oogst kritiek met uitspraak na Ajax - FC Utrecht: 'Dat is bijna een standaard excuus'

Hoe het komt dat Ajax, dat voor de interlandperiode nog won van Feyenoord en PSV en zich op bezoek bij FC Twente tweemaal terug knokte van een achterstand, de laatste wedstrijden zo’n povere indruk maakt? Farioli wilde na afloop van de ontmoeting met FC Utrecht weliswaar niet zeggen dat de tank bij zijn spelers ‘leeg’ is, maar gaf wel toe dat die niet meer zo vol is als voorheen. De Italiaan zal zijn opstelling voor het bezoek aan AZ dan ook opnieuw op een aantal posities wijzigen, zo is de verwachting. Het was vrijdag nog de vraag of Rensch fit genoeg is voor een basisplaats, maar het AD verwacht de rechtsback terug in het elftal. Remko Pasveer verdedigt uiteraard het doel, de defensie bestaat verder uit de vertrouwde namen Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato.

LEES OOK: Kapitale fout van Francesco Farioli komt Ajax duur te staan, denkt Valentijn Driessen

Op het middenveld voert Farioli naar verluidt twee wijzigingen door. Fitz-Jim en Taylor hadden eerder deze week tegen FC Utrecht nog een basisplaats, maar moeten in Alkmaar waarschijnlijk genoegen nemen met een reserverol. Het AD verwacht dat Berghuis en Klaassen voor hen in het elftal komen. Jordan Henderson completeert het middenveld. Voorin kan Mika Godts zijn eerste minuten maken sinds zondag 10 november, toen hij op bezoek bij FC Twente uitviel met een hamstringblessure, maar de Belg begint normaal gesproken op de bank. Chuba Akpom behoudt daardoor zijn basisplaats als linksbuiten, Bertrand Traoré staat op de rechterflank en Brobbey is mogelijk de spits. Weghorst lijkt in de uitwedstrijd tegen zijn oude club dus te moeten hopen op een invalbeurt.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Berghuis, Henderson, Klaassen; Traoré, Brobbey, Akpom.

Ajax gaat winnen van AZ Laden... 65.1% Eens 34.9% Oneens 169 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ron Jans stapt na afloop op Ajax-speler af en heeft opvallende boodschap

Ron Jans is na afloop van het duel tussen Ajax en FC Utrecht complimenteus op Anton Gaaei afgestapt.