Farioli ontvangt goed nieuws over Godts, twijfels over andere basisspeler

Francesco Farioli kan in de wedstrijd tegen AZ weer beschikken over buitenspeler . Dat laat de Italiaanse oefenmeester weten via de officiële kanalen van Ajax. Achter de naam van rechtsachter , die tegen FC Utrecht ontbrak, staat nog altijd een vraagteken.

Godts viel in de topper tegen FC Twente uit met een hamstringblessure. Vlak voor rust ging de Belgische vleugelaanvaller naar de grond. Het bleek als snel dat de enige linksbuiten in de Ajax-selectie een scheurtje in zijn hamstring heeft opgelopen. Voor Farioli een flinke tegenvaller, aangezien de Italiaan moest gaan puzzelen op links.

"Het is nu mentaal want de fysieke fitheid is in orde", begint Farioli op de clubwebsite. "Het aantal wedstrijden dat we spelen is hoog en we moeten de laatste duels goed afmaken. We moeten niet met pijn naar de komende wedstrijden kijken, maar met plezier. Vanaf AZ-uit spelen we nog belangrijke duels die gaan bepalen hoe onze volgende stappen eruit gaan zien."

"Het herstel van Godts gaat goed en ik ben positief richting zondag", aldus Farioli over het mogelijk meespelen van de Belgische vleugelaanvaller" Bij Devyne Rensch is het iets gecompliceerder. Als hij kan deelnemen aan de laatste training, is hij zondag beschikbaar. Anders kijken we naar de volgende wedstrijd." Sivert Mannsverk ontbreekt in Alkmaar sowieso. "Hij zal eerst minuten gaan maken bij Jong Ajax."

Farioli benadrukt lang proces

De verwachtingen werden hoger voor Ajax nadat de ploeg wist te winnen van Feyenoord en PSV. Daarna bleven de resultaten wat achter. Voor Farioli veranderde er eigenlijk niets. "We zitten in een lang proces en we zijn duidelijk waar we naartoe willen. Het belangrijkste is zondag en we moeten niet verder vooruitkijken, want anders komen er problemen."

Farioli hoopt scherpte terug te zien

Farioli verwacht zondag in Alkmaar een 'uitdagend duel' tegen AZ. "Het is een team met kwaliteiten en met een goede organisatie", gaat de trainer verder over AZ. "We gaan ons zo goed mogelijk voorbereiden. Ik hoop weer een beetje scherpte terug te zien die ik de laatste wedstrijden een beetje heb gemist. Met een goede frisheid in het hoofd moeten we zorgen dat we weer de controle krijgen op het veld", besluit de Italiaan.

