Het grote verschil tussen Ajax en Feyenoord: 'Dat heeft Feyenoord écht te weinig'

Ajax heeft op het middenveld meer scorend vermogen dan Feyenoord. Dát is volgens Maarten Wijffels momenteel het grote verschil tussen de aartsrivalen. Beide ploegen hebben in de Eredivisie veertien wedstrijden gespeeld. Feyenoord werd bij aanvang van dit seizoen gezien als grootste concurrent van PSV in de titelstrijd, maar zal er een hele kluif aan hebben om de tweede plaats te bemachtigen. De achterstand op Ajax is nu vier punten.

Wat het aantal doelpunten betreft, ontlopen Ajax en Feyenoord niet veel. Wat heet: de Rotterdammers wisten tot op heden 32 keer het doel te vinden in de Eredivisie, de Amsterdammers maakten er slechts één minder. Tóch is het verschil tussen beide ploegen na veertien wedstrijden vier punten. Dat zit ‘m volgens Wijffels vooral in waar de doelpunten vandaan komen. “Als je Feyenoord en Ajax tegen elkaar afzet, dan heeft Ajax bijvoorbeeld wél scorend vermogen op het middenveld”, zo zegt Wijffels in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. Davy Klaassen was dit seizoen al zes keer trefzeker en ook Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim pikken hier en daar een doelpuntje mee.

“Feyenoord heeft veel te weinig doelpunten vanaf het middenveld”, vervolgt Wijffels. Presentator Etienne Verhoeff wijst zijn collega vervolgens op de vier doelpunten die Quinten Timber dit seizoen maakte in de Eredivisie, maar volgens Wijffels mag je van een middenvelder van een topclub wel ‘ietsje’ meer verwachten. Verhoeff wijst Wijffels in reactie daarop op het aantal treffers van Taylor in competitieverband. De middenvelder van Ajax staat pas op twee, terwijl Fitz-Jim in de Eredivisie alleen tegen PSV raak wist te schieten. Maar volgens Wijffels gaat het er ook om dat de middenvelders van Ajax in scoringspositie komen. “Dat heeft Feyenoord echt te weinig, vanaf het middenveld komt te weinig.”

Blessures bij Feyenoord

En dat laatste is een probleem als je beste aanvallers worstelen met hun fitheid. Brian Priske heeft dit seizoen niet tot nauwelijks al zijn voorhoedespelers tegelijkertijd tot zijn beschikking kunnen hebben. Calvin Stengs, Santiago Giménez, Ayase Ueda en Julián Carranza stonden - of staan - allemaal met blessures (langdurig) aan de kant. “De plus van Feyenoord is de voorhoede. Hadj Moussa die uit het niets een man kan passeren, Paixão die toch ook altijd wel bij gevaar en goals betrokken is én een scorende Giménez, dan heb je een voorhoede… De voorhoede van Feyenoord zou het verschil kunnen maken in de strijd om plek twee, maar dan moeten ze er wel allemaal zijn”, zo stipt Wijffels een gevoelig punt aan. “Het probleem van Feyenoord is natuurlijk, ook dit seizoen, dat er teveel blessures zijn door de wisselingen in de staf.”

Wijffels begint over een onderzoek dat PSV samen met de UEFA heeft gedaan en waaruit naar voren is gekomen dat als een club wisselt van trainer én wisselingen in de performance staff doorvoert, het aantal spierblessures dan ‘significant’ toeneemt. “Dat is bij Feyenoord dus aan de hand: trainerswissel én wisselingen in de performance staff. Dat hebben ze dus ook wel een beetje over zichzelf afgeroepen”, zo zegt Wijffels over de vele blessuregevallen bij Feyenoord.

Het verschil tussen Ajax en Feyenoord op de ranglijst had nóg groter kunnen zijn, ware het niet dat de Amsterdammers woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht genoegen moesten nemen met een punt. Zij vervolgen de competitie zondagmiddag met de lastige uitwedstrijd tegen AZ, terwijl Feyenoord zaterdagavond op bezoek gaat bij laagvlieger RKC Waalwijk.

