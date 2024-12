Knappe prestatie van Ajax op 2 november in perspectief geplaatst: 'Het was niet uitzonderlijk'

Ajax boekte begin vorige maand in de eigen Johan Cruijff ArenA weliswaar een knappe zege op PSV (3-2), maar Maarten Wijffels is van mening dat de Amsterdammers die drie punten vooral te danken hadden aan het matige optreden van de bezoekers. De verslaggever van het Algemeen Dagblad gaat in de AD Voetbalpodcast in op de ‘bovengrens’ van de formatie van coach Francesco Farioli en denkt daarbij eerder aan de thuiswedstrijd tegen Besiktas dan de Eredivisietopper tegen PSV.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat Ajax met nog maar een paar speelronden te gaan tot de winterstop op de tweede plaats zou staan, was waarschijnlijk voor gek verklaard. De gevallen grootmacht eindigde in het afgelopen seizoen nog op de vijfde plaats en kon de selectie afgelopen zomer een stuk minder versterken dan gehoopt. Ajax liet in de eerste speelronden bovendien meteen een paar keer punten liggen. Zo verloor het op bezoek bij NAC en eindigde de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles in een gelijkspel. Maar bijna drie maanden later zijn de Amsterdammers toch echt de nummer twee, en niet Feyenoord of FC Twente.

Kenneth Perez vindt het onvoorstelbaar dat dit Ajax boven Feyenoord staat. De voorsprong op FC Twente is ook al vijf punten. Wijffels gaat op zoek naar een verklaring daarvoor. “Laten we nou eens FC Twente en Ajax tegenover elkaar zetten. Dan heb je kunnen zien dat de bovengrens van FC Twente niet lager ligt dan de bovengrens van Ajax. De wedstrijd van Twente op Old Trafford was werkelijk uitmuntend”, zo vertelt Wijffels. FC Twente haalde eind september knap een punt op bezoek bij Manchester United, waar een overwinning ook helemaal niet gek was geweest. Wijffels herinnert het optreden van FC Twente in Engeland vooral als een ijzersterke teamprestatie, waar het elftal compact stond en liet zien dat het de ‘middelen heeft om op de counter gevaarlijk te zijn’.

'PSV was heel ondermaats tegen Ajax'

“Dat was dus echt een wedstrijd waarin je de bovengrens van Twente kon zien. Toen Twente en Ajax tegen elkaar speelden in de Grolsch Veste was het een geweldig gevecht, wat ook alle kanten op kon”, zo vervolgt Wijffels. FC Twente nam in de thuiswedstrijd tegen Ajax tweemaal de leiding, maar de Amsterdammers knokten zich beide keren terug, ook omdat de Tukkers vergaten na de 2-1 afstand te nemen. Het gelijkspel in Enschede volgde voor Ajax na overwinningen op Feyenoord en PSV, maar volgens Wijffels gaven vooral de Eindhovenaren niet thuis in de Johan Cruijff ArenA. “Als je die wedstrijd tegen PSV terugkijkt, en dat hebben we nu ook gezien: als PSV zijn niveau haalt, dan is het heel beter dan Ajax. Die wedstrijd in Amsterdam was vooral PSV heel ondermaats. Dat zei Saibari ook: hij zat er helemaal niet in. Tillman speelde met lange tanden op de 6-positie en zo kun je er nog wel een paar benoemen.”

Volgens Wijffels was het ‘prima’ wat Ajax in de topper tegen PSV op de mat legde, maar was het zeker niet ‘uitzonderlijk’ wat de Amsterdammers presteerden. “Dan denk ik meer aan de wedstrijd tegen Besiktas”, zo doelt de verslaggever op het Europa League-treffen van 26 september. Ajax was toen met 4-0 te sterk voor het Besiktas van toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst, dat volgens Wijffels in Amsterdam totaal geen ‘verhaal’ had. Ondanks het feit dat Ajax in de Eredivisie nog niet zijn ‘bovengrens’ zou hebben benaderd, is de voorsprong op concurrent FC Twente riant. “Maar Twente heeft eigenlijk al veel teveel punten laten liggen in de wedstrijden tegen de kleintjes”, zo doelt Wijffels op de gelijke spelen tegen Sparta Rotterdam, PEC Zwolle én RKC Waalwijk. “Dan heb je het dus over drie wedstrijden tegen kleine clubs, drie keer gelijk. Dat kost je gewoon veel teveel punten. In de Eredivisie lijkt het soms wel alsof de echte motivatie er niet is. Dat is wel zonde”, zo klink het.

Maarten Wijffels heeft gelijk: Ajax won vooral van PSV omdat de Eindhovenaren heel slecht voor de dag kwamen Laden... 58.3% Eens, een goed PSV had 'gewoon' gewonnen in de Johan Cruijff ArenA 41.7% Oneens, Ajax zorgde ervoor dat PSV er niet aan te pas kwam 120 stemmen

