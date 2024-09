FC Twente stunt op Old Trafford tegen Manchester United

FC Twente heeft een knap gelijkspel behaald bij Manchester United. Op Old Trafford werd het in de eerste wedstrijd van de competitiefase van de Europa League 1-1. , die in de openingsfase een grote kans miste, egaliseerde na de pauze nadat de thuisploeg voor rust op voorsprong had gezet. Voor Manchester United een tegenvaller ietwat trainer Erik ten Hag wel eens aangerekend zou kunnen worden.

Matthijs de Ligt zat bij Manchester United op de bank zodat Harry Maquire weer eens minuten kon maken. Bij FC Twente waren er ten opzichte van de wedstrijd afgelopen weekend tegen Almere City dit keer basisplaatsen voor Ricky van Wolfswinkel en Michel Vlap waardoor Daan Rots en Carel Eiting op de bank plaatsnamen.

In de eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League (voorheen poulefase) sinds twaalf jaar was de eerste kans van de wedstrijd voor FC Twente dat via Sam Lammers de buitenkant paal raakte. In het vervolg speelde FC Twente bij vlagen goed mee al werden de Tukkers af en toe wel achteruit gedwongen.

Unnerstall haalde een bal knap onder de lat vandaan, dat was notabene op een onbedoelde inzet van ploeggenoot Mees Hilgers. De FC Twente-verdediger was na ruim een half uur ook onfortuinlijk bij een poging de bal weg te tikken, precies in de voeten van de schietgrage Christian Eriksen, die meteen doeltreffend uithaalde; 1-0.

Het tempo van de thuisclub lag niet bijzonder hoog en daar kwam na de kantwisseling niet veel verandering in. Sem Steijn mocht na te zijn getorpedeerd door Lisandro Martinez zelf aanleggen voor een vrije trap en bezorgde Onana voor het eerst echt werk. De wedstrijd wilde in deel twee maar niet echt loskomen totdat Bart van Rooij aan een solo begon. De verdediger leek zich vast te lopen.

Eriksen talmde te lang waarna Lammers de bal oppikte en Onana in de korte hoek verraste; 1-1. Voor United de eerste tegengoal in vier wedstrijden. FC Twente wilde meer en liet zich brutaal zien. United besefte dat er een versnelling hoger geschakeld diende te worden wat maakte dat de slotfase een stuk amusanter werd.

Uiteraard zette United nog eens goed aan. Unnerstall redde nog knap in de extra tijd op een kopbal van Maquire. FC Twente hield echter knap stand en pakte zo het eerste punt in de competitiefase van de Europa League tot grote vreugde van de ruim 4000 meegereisde FC Twente supporters.