Boxing Day in Engeland is normaal gesproken een prachtige voetbaldag met volop wedstrijden in de Premier League. Vorig seizoen werden er liefst acht duels gespeeld op tweede kerstdag, maar vrijdag staat er slechts een wedstrijd op het programma. FCUpdate legt uit waardoor dit komt.

Normaal gesproken is Boxing Day een van de volste dagen in de Premier League-kalender. Het is een Engelse traditie om op 26 december het grootste deel van een speelronde te laten spelen. Dit seizoen is er echter gebroken met de traditie; de enige wedstrijd die vrijdag gespeeld wordt in de Premier League, is Manchester United - Newcastle United om 21.00 uur. Het is een enorme traditiebreuk, aangezien er sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit een Boxing Day met slechts één wedstrijd werd georganiseerd.

Dat de Premier League dit seizoen maar een wedstrijd heeft ingepland op 26 december, heeft te maken met de steeds voller wordende speelkalender, zo legde het competitiebestuur in oktober uit toen het speelschema rond de feestdagen werd aangekondigd. “Er zijn nu meerdere uitdagingen in het plannen van de Premier League-wedstrijden door de uitbreiding van de Europese toernooien. Daardoor vond er voorafgaand aan het vorige seizoen een verandering voor onze speelkalender plaats”, zo laat de competitie weten. Momenteel heeft de Premier League 33 weekenden om de competitie van 38 duels in te plannen. “Met minder weekenden om mee te werken, is de competitie afhankelijk van hoe de kalender valt.”

Waarom ervoor is gekozen om de wedstrijden te verspreiden over drie dagen in plaats van alles op 26 december in te plannen, is niet helemaal duidelijk. Het officiële antwoord van het competitiebestuur is dat de spreiding ervoor zorgt dat spelers voldoende rustdagen hebben tot de volgende speeldag. Als alle duels echter op 26 december waren ingepland, zouden alle ploegen minstens drie dagen rust hebben tot de volgende speelronde, die op 30 december begint.