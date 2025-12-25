Live voetbal

Wéér fraai bedrag voor FC Groningen? Strand Larsen gelinkt aan binnenlandse transfer

Jorgen Strand Larsen FC Groningen
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
25 december 2025, 10:46

Jørgen Strand Larsen zou FC Groningen voor de tweede keer in amper een halfjaar tijd een fraai bedrag kunnen opleveren. De noorderlingen streken afgelopen zomer al een miljoenenbedrag op toen de Noorse spits definitief van Celta de Vigo naar Wolverhampton Wanderers verkaste. Deze winter zou hij opnieuw een overstap kunnen gaan maken: West Ham United en Crystal Palace zouden strijden om zijn handtekening.

Tussen 2020 en 2022 stond Strand Larsen onder contract in de Euroborg, waar hij in twee seizoenen 27 keer doel trof namens de Trots van het Noorden. Het leverde hem een fraaie transfer naar Spanje op. Celta telde ruim twaalf miljoen euro voor de Noor neer, waarmee hij in één klap de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis van FC Groningen achter zijn naam kreeg. Vooral in zijn tweede seizoen in Spaanse dienst maakte Strand Larsen indruk, door dertien keer te scoren in LaLiga.

Artikel gaat verder onder video

Wolverhampton Wanderers haalde Strand Larsen in de zomer van 2024 op huurbasis naar Engeland. Afgelopen zomer namen de Wolves hem definitief over van Celta, waarmee een transfersom van 27 miljoen euro gemoeid was. FC Groningen profiteerde daar volop van mee: naar schatting ontving de Trots van het Noorden vanwege een doorverkooppercentage een bedrag van ruim twee miljoen euro.

Wat verdient FC Groningen aan een nieuwe transfer van Strand Larsen?

Met Wolverhampton is Strand Larsen momenteel aan een moeizaam seizoen bezig. De spits wist in vijftien Premier League-wedstrijden nog maar één keer het net te vinden, met slechts twee punten uit zeventien duels staat de club bovendien troosteloos onderaan in de competitie. Desondanks zou Strand Larsen deze winter een binnenlandse transfer kunnen maken: volgens Engelse media (waaronder The Athletic) zijn onder meer West Ham United en FA Cup-houder Crystal Palace geïnteresseerd. De Wolves zouden echter hoog in de boom zitten en zo'n 55 miljoen euro voor de Noor verlangen. Bij een volgende transfer heeft FC Groningen uiteraard geen recht meer op een doorverkooppercentage, maar wél op een solidariteitsbijdrage ter hoogte van één procent van de transfersom. Mocht Strand Larsen daadwerkelijk voor 55 miljoen van club verwisselen, zou de penningmeester van FC Groningen dus een bedrag van 5,5 ton tegemoet kunnen zien.

