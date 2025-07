Kassa voor FC Groningen: transfer oud-spits levert miljoenen op

Jørgen Strand Larsen maakt definitief de overstap van Celta de Vigo naar Wolverhampton Wanderers. De transfer van de Noorse spits is ook voor zijn vroegere club FC Groningen lucratief: de Trots van het Noorden bedong bij de verkoop van Strand Larsen een doorverkooppercentage en strijkt nu een fraai bedrag op.

Tussen 2020 en 2022 stond Strand Larsen onder contract in de Euroborg, waar hij in twee seizoenen 27 keer doel trof namens de Trots van het Noorden. Het leverde hem een fraaie transfer naar Spanje op. Celta telde ruim twaalf miljoen euro voor de Noor neer, waarmee hij in één klap de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis van FC Groningen achter zijn naam kreeg. Vooral in zijn tweede seizoen in Spaanse dienst maakte Strand Larsen indruk, door dertien keer te scoren in LaLiga.

Wolverhampton Wanderers haalde Strand Larsen in de zomer van 2024 op huurbasis naar de Premier League. Ook in Engeland wist de Noor vgeregeld het net te vinden: in zijn debuutjaar was het in de Engelse competitie veertien keer raak voor Strand Larsen. Daarmee onttroonde hij de Mexicaan Raúl Jiménez (dertien goals in het seizoen 2018/19) als meest scorende Premier League-debutant ooit namens de Wolves. De club heeft inmiddels de koopoptie in de huurovereenkomst van Strand Larsen gelicht, waardoor de spits nu tot medio 2029 vastligt in Wolverhampton.

FC Groningen bedong bij de verkoop van Strand Larsen een doorverkooppercentage van vijftien procent over de winst die Celta in de toekomst op de Noor zou maken. Volgens Voetbal International betalen de Wolves nu 27 miljoen euro om de spits definitief in te lijven. De penningmeester van FC Groningen zou daardoor een bedrag van 2,25 miljoen euro tegemoet kunnen zien.

Jorgen Strand Larsen is here to stay 🇳🇴 — Wolves (@Wolves) July 1, 2025

