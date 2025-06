FC Groningen spot opvolger Feyenoord-target Valente in Eredivisie

FC Groningen is in de zoektocht naar een mogelijke opvolger voor uitgekomen bij Younes Taha. De 22-jarige buitenspeler, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, staat momenteel onder contract bij FC Twente.

Taha maakte in de zomer van 2023 voor zo'n miljoen euro de overstap van PEC Zwolle naar FC Twente. In zijn eerste seizoen kwam de Marokkaan tot 23 officiële wedstrijden, waarin hij drie treffers en één assist maakte. Afgelopen seizoen hoopte FC Groningen al om Taha naar het noorden te halen, maar de aanvaller annex middenvelder wilde voor zijn kans in Enschede gaan. Medio september sloeg het noodlot echter toe voor Taha, die zijn scheenbeen brak en daardoor een streep kon zetten door een groot deel van het seizoen.

Voor komend seizoen heeft FC Twente liefst vier spelers onder contract staan voor de rechtsbuitenpositie: Daan Rots, Taylor Booth, Mitchell van Bergen en dus Taha. Terwijl trainer Joseph Oosting ook op links vier opties heeft: Naci Ünüvar, Michel Vlap, Sayf Ltaief en Owen Panneflek. "Dit is te veel”, beseft technisch directeur Jan Streuer in gesprek met Tubantia "Het kan zijn dat we een speler gaan verhuren.”

Streuer bevestigt de interesse van FC Groningen in Taha en geeft ook aan dat sc Heerenveen de buitenspeler op de korrel heeft. "Younes is een speler die nu veel moet gaan spelen. Zeker na zijn zware blessure (vorig seizoen lag hij er vanwege een beenbreuk zeven maanden uit, red.). Dat ziet hij zelf ook in.”

FC Groningen ziet in Taha opvolger Valente

De interesse van FC Groningen in Taha komt voort uit het feit dat Feyenoord Valente dolgraag wil inlijven. Qua speelstijl en positie zijn de twee spelers goed te vergelijken met elkaar. Taha moet het hebben van zijn technische vaardigheden, kan op meerdere posities voorin uit de voeten en heeft naast scorend vermogen ook een assist in huis.

Zaakwaarnemer Marouane el Idrissi benadrukt oop dat FC Groningen concreet is voor de Marokkaans jeugdinternational. "Younes is een bijzondere speler en dit moet zijn seizoen worden. Het liefst wil hij bij FC Twente slagen, maar dan moeten de club en met name de technische staf er ook zo over denken. Anders is FC Groningen ook een prachtige club waar hij zich kan laten zien", laat hij weten tegenover RTV Noord.

