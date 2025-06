'Dit bedrag wil FC Groningen van Feyenoord ontvangen voor Valente'

De mogelijke transfer van naar Feyenoord wordt momenteel op veel plekken besproken. Toch is er nog geen overeenkomst tussen de Rotterdammers en de huidige werkgever van de speler, FC Groningen. Sinclair Bischop heeft nog wel een update.

Tijdens Voetbalpraat op ESPN krijgt de journalist een vraag over Valente en wat de huidige stand van zaken is. "De clubs zijn er nog altijd niet uit. Feyenoord wil Valente en Valente wil graag naar Feyenoord, alleen de clubs moeten er nog uitkomen. Binnen Feyenoord verwachten ze dat dat uiteindelijk rondkomt." Bischop lijkt zelf minder zeker van die zaak. "Dat spel duurt maar. Er hoeft maar een gekke club te komen die denkt: die Valente doet het goed op dat jeugd-EK. We gaan ons ook mengen in de strijd."

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens deelt Bischop welk bedrag zijn huidige werkgever vraagt aan Feyenoord. "Groningen wil rond de acht à negen miljoen inclusief bonussen." Daarmee zou het een van de duurst betaalde uitgaande transfers van de groenwitte formatie zijn; het record ligt in handen van Jorgen Strand Larsen (Celta Vigo, zo'n twaalf miljoen). Bischop zet dan ook nog wel wat twijfels bij de hoogte van de transfersom. "Feyenoord heeft ook al rond de tien/elf uitgegeven voor de topscorer van de Eredivisie, Sem Steijn. Valente is nog wel een speler die stappen moet gaan zetten. Hij heeft pas één jaar Eredivisie in de benen, ontwikkelt zich goed, maar om dat soort bedragen neer te leggen..."

LEES OOK: Feyenoord wil extra deal sluiten met Groningen bij transfer Valente

Presentator Milan van Dongen noemt acht à negen voor de speler van FC Groningen dan ook een 'heel gek' bedrag, als je dat langs de som voor Steijn legt. Vincent Schildkamp sluit zich daarbij aan en wijst onder andere naar zijn doelpuntenaantal in de Eredivisie dit seizoen: twee. "Het is een goede voetballer, maar het is een ridicule vraagprijs. Ik vind negen miljoen echt buitensporig."

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Moder zet al na halfjaar ‘Feyenoord-tattoo’ 🔗

👉 Brian Priske is 119 dagen na Feyenoord-ontslag weer trainer 🔗

👉 Transfer ophanden: Feyenoord bereikt persoonlijk akkoord met aanvaller 🔗

👉 Dit is de nieuwe knappe vriendin van Feyenoord-aanwinst Sem Steijn 🔗

👉 Hartman wil contract niet verlengen en heeft laatste Feyenoord-wedstrijd al gespeeld 🔗