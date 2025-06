Feyenoord wil extra deal sluiten met Groningen bij transfer Valente

Feyenoord wil zich deze zomer koste wat kost versterken met . Afgelopen week legden de Rotterdammers een derde bod neer bij FC Groningen. Daarnaast zou de nummer drie van Nederland volgens De Telegraaf een speler de omgekeerde weg willen laten bewandelen, al dan niet op huurbasis.

Feyenoord zit al de hele zomer achter Valente aan. De creatieve middenvelder moet overkomen van FC Groningen en heeft zelf wel oren naar een transfer, maar tot dusver zijn de clubs het nog niet eens geworden over een transfersom. Afgelopen week kwam naar buiten dat Feyenoord een derde bod had gedaan op Valente, wat zo’n zeven miljoen euro exclusief bonussen bedraagt.

Dat is volgens De Telegraaf echter niet het enige wat de Rotterdammers hebben aangeboden aan de noorderlingen. Feyenoord zou namelijk ook ‘constructief willen meedenken’ om een speler de omgekeerde weg te laten bewandelen, al dan niet op huurbasis. Mogelijk kan Dennis te Kloese de vraagprijs van Groningen iets drukken, al is het niet duidelijk of de Trots van het Noorden hiervoor open staat.

Vooralsnog is er namelijk een verschil tussen vraag en aanbod. Tot dusver vroeg Groningen namelijk steevast een bedrag van richting de tien miljoen euro inclusief bonussen. Dat kan de nummer dertien van Nederland doen doordat Feyenoord eigenlijk de enige vervolgstap is voor Valente, die zelf geen trek heeft in een stap naar een andere club.

