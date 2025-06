Moder zet al na halfjaar ‘Feyenoord-tattoo’

maakte afgelopen winter de overstap van Brighton & Hove Albion naar Feyenoord. In Rotterdam maakte de Pool zijn debuut in de Champions League, in De Kuip tegen AC Milan (1-0 zege). De datum van die wedstrijd gaat hij deze zomer laten tatoeëren, zo vertelt hij in gesprek met het Feyenoord Magazine.

Feyenoord versterkte zich afgelopen winter met Moder. De middenvelder kwam voor 1,5 miljoen euro over van Brighton en is een schot in de roos gebleken. “Feyenoord is de juiste keus gebleken”, stelt Moder in gesprek met het clubblad. De afgelopen seizoenen in Engeland had de Pool nauwelijks gespeeld door een blessure, maar daar kwam in Rotterdam verandering in. “Ik verwachtte dat ik hier meer zou gaan spelen, maar dat ik direct zoveel minuten zou maken, dat had ik niet verwacht.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord doet bod op 'een van grootste talenten van Griekse generatie'

Dat Moder zo veel speelde onder Robin van Persie had niet alleen te maken met zijn prestaties op het veld, maar ook met de enorme hoeveelheid blessures waarmee zijn concurrenten kampten. “Jongens als Timber, Hwang, Stengs en Zerrouki waren geblesseerd, dus de coach had hij mij elke wedstrijd nodig”, blikt de winteraanwinst terug. “Natuurlijk heb ik veel mensen, en ook mezelf, een beetje verrast met de hoeveelheid wedstrijden die ik hier heb gespeeld. Maar ik wist altijd dat ik mijn conditie snel zou terugkrijgen.”

LEES OOK: 'Eerste Feyenoord-bod op Gasiorowski van tafel geveegd, Valencia verwacht ruim het dubbele'

Moder zet Feyenoord-gerelateerde tatoeage

Na een halfjaar in De Kuip is Moder al van plan om een Feyenoord-gerelateerde tatoeage te laten zetten. Hij heeft namelijk al de datum van zijn debuut bij Lech Poznan en die van zijn debuut in de Premier League op zijn lichaam staan. “Waarschijnlijk komt er deze zomer ook een 'Feyenoord-datum' op mijn lichaam”, onthult de 26-jarige rechtspoot. “De dag dat ik debuteerde in de Champions League met een overwinning in De Kuip op AC Milan. De tatoeage met die datum, 12 februari 2025, zal een vriend van mij in Warschau gaan zetten.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Milambo reageert op Brentford-geruchten 🔗

👉 Feyenoord O21 laat Jong Sparta zweten, maar kan promotie vergeten 🔗

👉 Feyenoord-speler valt teamgenoot aan en vertrekt per direct 🔗

👉 'Voormalig Ajax-spelers én Feyenoord-target slachtoffer grote schoonmaak Graham Potter' 🔗

👉 Feyenoord troeft PSV en FC Groningen af en is voor elfde keer de beste van de Eredivisie 🔗