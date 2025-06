Feyenoord doet bod op 'een van grootste talenten van Griekse generatie'

Feyenoord heeft een bod uitgebracht op Giannis Bokos, speler van Panathinaikos. Dat weet het Griekse Sport24 te melden. Ingewijden hebben aan Feyenoord-site 1908.nl verteld dat dit verhaal klopt.

Bokos wordt gezien als een van de grootste talenten van de Griekse generatie. Feyenoord zou de buitenspeler annex aanvallende middenvelder al meerdere keren van dichtbij hebben gezien en willen nu overgaan tot koop. Het is alleen niet bekend welk bedrag Feyenoord heeft geboden. De favoriete positie van het talent is rechtsbuiten.

De achttienjarige Bokos speelt voor de Onder 19-ploeg van Panathinaikos, waar hij afgelopen seizoen vijftien keer scoorde en zeven assists gaf in 28 duels. Rui Vitoria, de trainer van de hoofdselectie, wil het talent volgend seizoen mogelijk aan het eerste elftal laten proeven, door hem een kans te geven in de voorbereiding. Feyenoord zou daar echter graag voor gaan liggen en is in eerste instantie van plan de speler aan de Onder 21-ploeg in Rotterdam toe te voegen.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Box2Box, η Φέγενορντ κατέθεσε πρόταση στον Παναθηναϊκό για τον 18χρονο μεσοεπιθετικό, Γιάννη Μπόκο, ο οποίος θεωρείται ένα απ’ τα μεγαλύτερα ταλέντα στην ηλικία του στην Ελλάδα.https://t.co/sRGtHhAKKi#PanathinaikosFC #Panathinaikos #PAOFC #PAO pic.twitter.com/uNkEO1eI20 — Ilias Kallonas (@ilkallonas) June 13, 2025

