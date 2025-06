Vink: 'Zijn hele lichaam spreekt Feyenoord, zijn ogen twinkelen als de naam genoemd wordt'

Marciano Vink twijfelt er niet meer aan dat zijn loopbaan voort gaat zetten bij Feyenoord. De smaakmaker van FC Groningen was vrijdagavond in zijn 'eigen' Euroborg eenmaal trefzeker in de uitzwaaiwedstrijd van Jong Oranje tegen Ivoorkust (3-0). Hoewel hij het na afloop niet met zoveel woorden zei, sprak de lichaamstaal van Valente volgens Vink boekdelen.

Feyenoord zou al twee - en volgens onbevestigde berichten drie - keer een bod bij FC Groningen hebben neergelegd om Valente deze zomer naar De Kuip te halen. Een akkoord is er echter - voor zover bekend - nog niet bereikt. De middenvelder zegt na afloop van Jong Oranje - Jong Ivoorkust voor de camera's van ESPN dat hij 'er niet heel veel mee bezig is'. "Natuurlijk leest iedereen van alles en nog wat, maar ik wil me lekker focussen op het EK. Uiteindelijk gaat mijn zaakwaarnemer alles voor mij regelen. Wat ik wil? Dat weet hij, daar ga ik me niet druk om maken", zegt Valente grijnzend.

LEES OOK: Valente kreeg in vliegtuig naar Curaçao plots telefoontje: 'Zo snel mogelijk hier naartoe komen'

Van de berichten dat FC Groningen de miljoenen die Feyenoord heeft geboden tot op heden af zou hebben geslagen raakt Valente naar eigen zeggen niet in paniek. "Wat ik zeg: natuurlijk krijg je wel wat mee, ik zou liegen als ik zeg dat dat niet zo is. Als het goede nieuws daar is, dan laat hij het weten." Die laatste woorden zijn volgens ESPN-presentator Wouter Bouwman, die het interview met Valente samen met Vink op het veld volgt, veelzeggend. "Ja, dat is dan voor Antoni Milambo wéér een concurrent erbij", zegt de analist, verwijzend naar het interview dat Milambo enkele minuten eerder gaf en waarin hij inging op de geruchten over een eerste bod dat Brentford op hem zou hebben uitgebracht.

'Valente heeft wel het gevoel om in de kleine ruimte de juiste oplossing te vinden'

Het is voor Vink volstrekt duidelijk dat Valente alleen nog maar naar Feyenoord wil. "Zijn hele lichaam spreekt Feyenoord, zijn ogen twinkelen als de naam genoemd wordt. Hij is daar op dit moment niet mee bezig, maar zijn zaakwaarnemer wel. Dus ik verwacht wel dat dat goed gaat komen", aldus de analist. Het voor een groot deel Groningse publiek in de Euroborg leek zich ook bewust te zijn van het naderende afscheid van Valente, stipt Bouwman aan. "Dat zou goed kunnen", denkt Vink. "Hij is natuurlijk wel een jongen van de club, hij heeft zich hier in het elftal geknokt en hij laat écht mooie dingen zien." De regie start daarop de beelden in van een fraaie steekpass van Valente op Ernest Poku, die vervolgens nét voorlangs schoot. "Valente brengt een hoop dynamiek, dat is wat hij heeft. Hij is niet bang om de bal te krijgen, ook niet in kleine ruimtes. Hij heeft wel gevoel om in de kleine ruimte de juiste oplossing te vinden, dat is heel knap. Dat heb je nodig op de '10'-positie, maar hij kan ook hangend op links, daar kan hij ook uit de voeten", analyseert Vink.

