Heerenveen-speler geeft 'tactisch blunderende' Van Persie trap na: 'Daar heeft hij niet veel verstand van'

verlaat sc Heerenveen en kiest voor een Zuid-Afrikaans avontuur, zo weet De Leeuwarder Courant te melden. In misschien wel zijn (voorlopig) laatste interview met een Nederlands medium geeft de doelman nog een trap na aan Robin van Persie.

Voor Van der Hart was het een opmerkelijk seizoen. De 30-jarige keeper speelde soms wel en soms niet. Onder Van Persie begon de voormalig Ajacied als basiskeeper aan het seizoen bij Heerenveen, maar kreeg Andries Noppert op het einde van het seizoen de voorkeur. Van der Hart moest toezien hoe hij negen keer gepasseerd werd in het uitduel bij AZ en werd van het veld gehaald tijdens het bekerduel tegen Katwijk. Met Noppert op doel werd die wedstrijd uiteindelijk verloren, mede doordat de invaller een penalty veroorzaakte. "Mijn meest bijzondere seizoen ooit en dat is een understatement, denk ik", kijkt Van der Hart in de podcast van Omrop Fryslân terug op 2024/25.

Artikel gaat verder onder video

Vooral over de pijnlijke bekeruitschakeling doet Van der Hart zijn beklag, waarbij hij Van Persie persoonlijk aanvalt. "Hij heeft niet veel verstand van keepers. Ik vond het een geforceerd moment. We hadden die wedstrijd na de 2-1 onder controle. Als die wissel niet had plaatsgevonden, waren we doorgegaan."

LEES OOK: Arne Slot speelt hoofdrol in discussie over nieuwe trainer Ajax

De doelman heeft geen goed woord over voor de keuze van zijn voormalig trainer. "Dat was gewoon een tactische blunder, al zal hij dat zelf nooit toegeven." Van Persie wilde dit seizoen zijn doelmannen Noppert en Van der Hart gaan rouleren, maar deed dat uiteindelijk toch niet echt. In Rotterdam heeft de coach te maken met het duo Justin Bijlow, Timon Wellenreuther, al zou het goed kunnen dat een van beide doelmannen deze zomer bij Feyenoord vertrekt.

