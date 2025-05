'PSV, Ajax en Feyenoord zitten alle drie te snurken als ze hem nu niet halen'

heeft er met Sparta Rotterdam opnieuw een zeer goed seizoen op zitten. De doelman loodste zijn elftal naar de 12e plek in de Eredivisie en kan zeer goede cijfers overleggen. Tijdens de Sparta naar Voren-podcast wordt de toekomst van Olij besproken.

De 29-jarige keeper heeft ondertussen zijn derde seizoen bij Sparta achter de rug en was daarin opnieuw sterk. Zo had hij volgens de statistieken van FootyStats zo'n twaalf doelpunten meer moeten incasseren dan de 43 tegengoals die Sparta daadwerkelijk incasseerde. Olij heeft dan ook zeer terecht een plekje gekregen bij de kanshebbers voor beste doelman van dit seizoen. Ook in de laatste wedstrijd tegen PSV liet de Spartaan weer zien uit welk hout hij gesneden is: de fans van de Eindhovenaren zien hem graag bij de club komen.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de podcast Sparta naar Voren van Rijnmond wordt de toekomst van de talentvolle keeper besproken. Ruud van Os, vaste gast bij de podcast, ziet een transfer in het verschiet. "Alle drie de topclubs zouden zitten te snurken als ze hem niet halen. Punt." Gerard Nijkamp, technisch directeur van Sparta, vindt dat een redelijke observatie. "Dat kan ik niet ontkennen", zegt hij lachend.

LEES OOK: 'Ajax besluit koopoptie niet te lichten en zwaait huurling uit'

Van Os gaat vervolgens nog even verder met zijn lofzang. "Deze man heeft de laatste maanden zo fantastisch gekeept. We wisten dat hij goed was, maar recentelijk is hij écht briljant." Algemeen directeur Manfred Laros is het hier helemaal mee eens. "De uitstraling, de rust, de balbehandeling, zijn trap, ja jezus..." De keeper lijkt volgens de sprekers toe te zijn aan een stap hogerop. Nijkamp ziet Olij wel bij de traditionele topdrie-clubs spelen, maar ziet ook hem ook wel een succes worden in een van de vijf grootste competities. De keeper heeft nog een contract tot medio 2028 bij Sparta en zou voor een 'gelimiteerde transfersom' wegkunnen. Er is echter nog niet aangeklopt bij Nijkamp voor Olij, bevestigt de technisch directeur.

© Imago

Topclubs voor Olij?

Feyenoord, Ajax en PSV zouden alle drie wel iets aan de diensten van Olij kunnen hebben. Stadgenoot Feyenoord zit met Justin Bijlow in de maag, die toch vaak geblesseerd is. Bij Ajax staat binnenkort enkel Jay Gorter onder contract, aangezien het contract van Remko Pasveer deze zomer afloopt (Ajax is wel met zijn managment in gesprek over een verlenging) en de koopoptie van Matheus naar verluidt niet gelicht wordt. Tevens vertrekt eerste doelman Walter Benitez bij PSV, waardoor de Eindhovenaren misschien wel het meest gebaat zijn bij de handtekening van de 29-jarige doelman.

