Farioli in tranen na Ajax-Twente: neemt hij hier afscheid van de supporters?

Francesco Farioli kan zijn emoties na afloop van de afsluitende competitiewedstrijd tussen Ajax en FC Twente niet onderdrukken en bedankt de supporters in tranen. De Italiaan leek Ajax lange tijd naar de landstitel te gaan leiden, maar moest na een implosie van ongekende proporties het kampioenschap tóch aan PSV laten. Kenneth Perez sluit niet uit dat de samenwerking tussen Ajax en Farioli beperkt gaat blijven tot dit ene seizoen.

Ajax stond vijf (!) wedstrijden voor het einde van de competitie nog negen punten voor op de Eindhovenaren, maar slaagden er niet in de comfortabele voorsprong over de streep te trekken. Door nederlagen tegen FC Utrecht (4-0) en NEC (0-3) en gelijke spelen tegen Sparta Rotterdam (1-1) en FC Groningen (2-2) nam het PSV van Peter Bosz de koppositie één ronde voor het einde weer over. Op de slotdag wonnen de Eindhovenaren met 1-3 bij Sparta. Dat Ajax tegelijkertijd met 2-0 won van FC Twente deed er voor de titelstrijd daarom niet meer toe: PSV behield het ene puntje voorsprong en mag de Schaal dus voor het tweede jaar op rij in ontvangst gaan nemen.

De supporters van Ajax mochten zondagmiddag zo'n tien minuten lang dromen van een miraculeuze ontsnapping. Feyenoord-huurling Gjivai Zechiël maakte op Het Kasteel namelijk de 1-1 die ervoor zorgde dat de Amsterdammers zo'n tien minuten, tot de bevrijdende 1-2 van Luuk de Jong, virtueel kampioen waren. Het mocht echter niet zo zijn en dus beëindigt Farioli zijn eerste seizoen in de Johan Cruijff ArenA op de tweede plaats. Die is weliswaar goed voor een rechtstreeks Champions League-ticket, maar dat lijkt op dit moment een kleine pleister op de grote wond die het verkwanselen van het landskampioenschap kan worden genoemd.

De selectie van Ajax verzamelde zich na afloop van de zege op Twente gearmd voor de fanatieke aanhang en kreeg ondanks het mislopen van de titel een welgemeend applaus. Bij het teruglopen stuurt routinier Steven Berghuis Farioli terug richting de fans. De Italiaan barst vervolgens in tranen uit terwijl hij klapt voor het publiek. Analist Kenneth Perez spreekt bij ESPN van 'instant teleurstelling'. "Als je op een andere manier tweede was geworden, dan had je dit gezien als een 'gewonnen' tweede plek. Nu is het alsof je de eerste plek verloren hebt", duidt de Deense oud-speler van onder meer Ajax.

Het is nog maar de vraag of Farioli ook volgend seizoen nog op de bank zit bij Ajax. Clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf sprak eerder deze week nog het vermoeden uit dat de Italiaan zélf de handdoek weleens in de ring zou kunnen werpen, na een seizoen vol kritiek op zijn roulatiebeleid en spelopvattingen. Een ander scenario zou zijn dat Ajax besluit niet verder te gaan met Farioli, die nog vastligt tot medio 2027. Het feit dat de aflopende contracten van spelers als Davy Klaassen en Remko Pasveer nog niet verlengd zijn, terwijl de trainer dat wél graag zou zien gebeuren, zou daartoe een teken aan de wand zijn, denkt Verweij. Perez kan zich ook wel voorstellen dat de samenwerking tussen Ajax en Farioli na één jaar alweer ten einde zou komen. "Misschien is dit het einde voor hem hier, wie weet?", zegt de analist. "Daar wordt natuurlijk nu over gesproken door de clubleiding, 'Is hij de juiste man om ons verder te helpen?'. En bij hem zullen er ook gedachten zijn: 'Is dit niet het moment om dit te verzilveren, om te kijken of ik wat in Italië kan gaan doen. Dat zal wel allemaal meespelen, denk ik", besluit Perez.

Farioli: 'Voetbal is altijd eerlijk, PSV bewezen de beste'

Even later verschijnt Farioli voor de camera's van ESPN, waar verslaggever Cristian Willaert hem confronteert met de emotionele taferelen op het veld. "Dit is moeilijk om te zien. We droomden er allemaal tot het einde van", zegt Farioli, die opnieuw volschiet. "Ik weet wat we op het veld hebben gelegd. Ik heb echt het gevoel dat we alles eruit hebben geperst. We sluiten de competitie af met 78 punten, halen in de tweede helft van het seizoen exact evenveel punten als in de eerste. Het is moeilijk om te zeggen, maar we moeten PSV feliciteren. Ze hebben andermaal bewezen dat ze de beste zijn, voetbal is altijd heel eerlijk. Maar ik ben heel trots op wat mijn team gedaan heeft", besluit Farioli.

