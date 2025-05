Ajax slaat enorme slag: ‘Feyenoord, FC Utrecht, FC Twente en AZ zouden er een moord voor doen’

Hoewel Ajax na de vroegtijdige uitschakeling in de KNVB-beker en Europa League naar alle waarschijnlijkheid ook de landstitel misloopt, kan Mike Verweij zich niet vinden in de ‘Helemaal niets in Amsterdam’-teksten die afgelopen woensdag na het duel met FC Groningen al klonken en (mogelijk) ook zondagmiddag in veel stadions zullen gaan klinken. De verslaggever van De Telegraaf wijst op het behalen van Champions League. Iets waar, zo schrijft Verweij dan, Feyenoord, FC Utrecht, AZ en FC Twente allemaal ‘een moord voor zouden doen’.

Ajax stevende afgelopen woensdag op bezoek bij FC Groningen door een treffer van Wout Weghorst lang af op de winst en leek daarmee alles in eigen hand te houden, maar diep in de blessuretijd ging het vreselijk mis voor de Amsterdammers. Na een oliedomme overtreding van Josip Sutalo kreeg FC Groningen de uitgelezen mogelijkheid om de bal nog één keer voor het doel te brengen. De vrije trap van Mats Seuntjens belandde uiteindelijk voor Thijmen Blokzijl, die van dichtbij binnen kon tikken en Ajax daarmee in diepe rouw dompelde. Zijn doelpunt leidde tot een enorme vreugde-explosie in de Euroborg en ook in veel andere stadions konden supporters hun geluk niet op. Volgens Verweij is dat ‘feitelijk het grootst denkbare compliment’ voor Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Maar volgens de verslaggever van De Telegraaf kloppen de ‘Helemaal niets in Amsterdam’-teksten niet. “Qua tastbare prijzen wel, want Francesco Farioli en zijn spelers werden in de TOTO KNVB-beker uitgeschakeld door AZ. En in de achtste finale van de Europa League gooide de Italiaan met goedkeuring van de directie de goede naam van de club te grabbel door bij Eintracht Frankfurt met een B-elftal aan te treden. De kansen op de kampioensschaal zijn geminimaliseerd en alleen een stunt van oud-trainer Maurice Steijn kan Ajax nog ‘goud’ opleveren”, zo schrijft Verweij in eerste instantie. “Hoewel niemand met een rood-wit hart dat op dit moment zo zal voelen, is Ajax ongeacht de afloop echter wel een van de winnaars van het seizoen”, klinkt het vervolgens.

LEES OOK: 'Farioli en vier Ajacieden willen de club verlaten'

‘Feyenoord, FC Utrecht, FC Twente en AZ zouden er een moord voor doen’

Ajax eindigde in het afgelopen seizoen op een zeer teleurstellende vijfde plaats, op grote afstand van PSV en Feyenoord. Die twee clubs zouden ook dit seizoen gaan uitmaken wie er met de landstitel vandoor zou gaan, zo was bij aanvang van deze voetbaljaargang de verwachting. Het liep echter anders. Ajax haalde uit de vier wedstrijden tegen PSV en Feyenoord de volle buit (twaalf punten) en had het kampioenschap tot afgelopen woensdag nog in eigen hand. “Natuurlijk zou het mislopen van de zeker gewaande landstitel een blamage met de hoofdletter b zijn. Maar voor de tweede plaats, die goed is voor een rechtstreeks Champions League-ticket ter waarde van circa vijftig miljoen euro, zou de clubleiding voor het seizoen blind en zonder voorwaarden hebben getekend”, schrijft Verweij. “De doelstelling was plek drie. Het is een zak geld, waar Feyenoord, FC Utrecht, FC Twente en AZ een moord voor zouden doen, en die Ajax - mede ook door het snoeien in het personeelsbestand - financieel in rustiger vaarwater brengt.”

LEES OOK: 'Louis van Gaal' ziet dat terugkeer nodig is: 'Gaat niet goed bij Ajax met Ravioli'

Ajax moest de selectie afgelopen zomer met beperkte middelen proberen te versterken. Het leidde gedurende de transferwindow tot de komst van de transfervrije Bertrand Traoré, de gehuurde Daniele Rugani en de eind augustus van Burnley overgenomen Wout Weghorst. Na het sluiten van de markt werd ook Davy Klaassen op transfervrije basis gecontracteerd. Komende zomer is er naar verluidt meer mogelijk in Amsterdam. “Het zorgt ervoor dat technisch directeur Alex Kroes zonder eerst spelers te moeten verkopen de transfermarkt op mag. Net als Marc Overmars eerder deed, kan Kroes zo bouwen aan een kwalitatief veel sterker Ajax. Dat dit nodig is, bleek eigenlijk het hele seizoen, waarin PSV verreweg de beste spelersgroep van allemaal heeft. Een onverklaarbare inzinking van de Eindhovenaren gaf Ajax hoop op de nooit verwachte titel”, zo klinkt het.

➡️ Meer nieuws over de titelstrijd

👉 Feyenoord-fans laten van zich horen na uitglijder van Ajax in Groningen 🔗

👉 Zo reageert Vandaag Inside op bizarre ontwikkeling in titelstrijd tussen Ajax en PSV 🔗

👉 Bosz beleefde Groningse goals tegen Ajax héél anders: 'Dat wist ik echt niet' 🔗

👉 Farioli benoemt bizar lichtpuntje voor Ajax na verspelen koppositie 🔗

👉 Noa Lang laat van zich horen na fiasco bij Ajax: 'Had ik al verwacht' 🔗

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Dick Lukkien stapt in catacomben op één speler van Ajax af 🔗

👉 Tweet van Ajax valt compleet verkeerd bij eigen supporters 🔗

👉 Hugo Borst weet het zeker: 'Johan Cruijff is boos, die draait zich om in zijn urn' 🔗

👉 Wesley Sneijder maakt indruk met uitspraken over Ajax: 'Maak die man assistent!' 🔗

👉 Naam van Ajacied wekt grote verbazing: dit zijn de kandidaten voor Speler van het Jaar 🔗