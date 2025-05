Dick Lukkien stapt in catacomben op één speler van Ajax af

FC Groningen-trainer Dick Lukkien heeft woensdagavond na afloop van de thuiswedstrijd tegen Ajax in de catacomben staan praten met onder meer . Op beelden van Voetbalprimeur is te zien dat de spits van Ajax na het laatste fluitsignaal het gesprek aangaat met de hoofdtrainer van de tegenstander. Brobbey stond, zo is op de beelden te zien, al even te wachten in de catacomben van de Euroborg.

De exacte aanleiding is niet bekend, maar mogelijk heeft het gesprek tussen Brobbey en Lukkien te maken met wat zich eerder daarvoor afspeelde op het veld. Voor Ajax telde op bezoek bij FC Groningen alleen de overwinning. De drie punten waren nodig om de voorsprong op PSV intact te houden en daarmee ook het kampioenschap in eigen hand te houden. De Amsterdammers gaven diep in de blessuretijd echter een 1-2 voorsprong uit handen. PSV daarentegen won kinderlijk eenvoudig van Heracles Almelo en is daardoor zondag bij winst op Sparta landskampioen.

Artikel gaat verder onder video

De gemoederen liepen hoog op in de slotfase van FC Groningen - Ajax. In de blessuretijd ontstond er zowel na de rode kaart voor Luciano Valente én in de aanloop naar de late gelijkmaker van Thijmen Blokzijl een opstootje tussen spelers van FC Groningen en Ajax. Bij beide opstootjes was FC Groningen-doelman Etienne Vaessen direct betrokken. Vaessen liet zich na het laatste fluitsignaal al helemaal gaan en deelde daarbij klappen uit aan Félipe Sanchez Mateos, een van de assistenten van Francesco Farioli. Op andere beelden is te zien dat ook Brobbey zich mengde in de vechtpartij.

LEES OOK: 'Vaessen gedroeg zich als een waanzinnige, deelt vuistslagen uit aan staflid Ajax'

Klaassen en Brobbey grijpen Vaessen vast #groaja pic.twitter.com/uNV5uakiWu — Sven Misnooitmeerwat (@misnooitmeerwat) May 14, 2025

Brobbey in gesprek met Lukkien

De aanvaller van Ajax was na die matpartij duidelijk nog niet uitgeblust. Op de beelden van Voetbalprimeur is te zien dat Brobbey in de catacomben staat te wachten en vervolgens Owen Wijndal beetpakt bij zijn arm. Wijndal kreeg vlak voor de 2-2 van FC Groningen een beuk van Vaessen, waarvoor de doelman op de bon werd geslingerd door scheidsrechter Jeroen Manschot. Niet veel later komt Lukkien aanlopen. De trainer van FC Groningen lijkt te worden aangesproken door Brobbey. Zowel Brobbey als Wijndal doet vervolgens kort zijn verhaal. Lukkien lijkt er niet echt een boodschap aan te hebben en loopt al snel door. Een paar tellen later zoekt ook Brobbey de weg richting kleedkamer.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax ontvangt open sollicitatie voor terugkeer van uitblinkende aanvaller 🔗

👉 Johan Derksen heeft duidelijke boodschap voor Sjaak Swart na tirade over arbitrage 🔗

👉 Ajax-watcher komt met onheilspellende voorspelling: 'Recept voor gedonder' 🔗

👉 Ajax-fans kunnen mededeling KNVB niet geloven 🔗

👉 Naam van Ajacied wekt grote verbazing: dit zijn de kandidaten voor Speler van het Jaar 🔗