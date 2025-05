Ajax-watcher komt met onheilspellende voorspelling: 'Recept voor gedonder'

Afgelopen zondag was een rampzalige dag voor Ajax, maar door de 2-3 nederlaag van Feyenoord in de kraker tegen PSV zijn de Amsterdammers wel verzekerd van minstens acht wedstrijden in de Champions League. Jop van Kempen vraagt zich echter af of dit wel zo goed nieuws is voor de huidige koploper van de Eredivisie. Volgens de verslaggever van Het Parool gaat het niveau van de selectie van Ajax na dit seizoen achteruit en heeft het (recente) verleden bewezen dat met een ‘zwakkere selectie aantreden op een hoger niveau een recept voor gedonder is’.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat Ajax zich überhaupt zou gaan plaatsen voor de Champions League, was zeer waarschijnlijk voor gek verklaard. De Amsterdammers beleefden een dramatisch seizoen, waarin ze in zowel de Europa League als de Conference League weinig klaar wisten te spelen en in de Eredivisie genoegen moesten nemen met de vijfde plaats, met een forse achterstand op PSV en Feyenoord. Die twee zouden zich dit seizoen ook wel rechtstreeks gaan plaatsen voor de Champions League, zo was de verwachting.

Maar Ajax verbaasde, met Francesco Farioli aan het roer, vriend en vijand door uit het tweeluik met Feyenoord zes punten te halen en ook regerend landskampioen PSV op twee nederlagen te trakteren. Mede dankzij die resultaten is Ajax met nog maar twee speelronden te gaan zeker van deelname aan de competitiefase van de Champions League. Daar is de club vanzelfsprekend erg blij mee, maar Van Kempen heeft er nu al een hard hoofd in. De verslaggever noemt als voorbeeld Lucas Rosa, die in de winterse transferwindow als vervanger van Devyne Rensch naar Amsterdam werd gehaald, maar er vooralsnog niet aan te pas komt.

‘Champions League kan ook minder leuk uitpakken voor Ajax’

“Rosa voor Rensch zegt iets over de aankomende transferzomer: het niveau van de selectie gaat achteruit. Het salarishuis is fors naar beneden bijgesteld, hoge transfersommen zijn uit den boze en Ajax zal met verlies afscheid nemen van Mislintat-aankopen als Sosa, Medic en Akpom”, zo schrijft Van Kempen op de website van Het Parool. Volgens Van Kempen presteert Farioli dit seizoen ver boven verwachting. “Door een combinatie van toewijding, vakmanschap en een defensief speelplan heeft Farioli van Ajax een team gemaakt dat het beter doet dan de kwaliteit van de selectie rechtvaardigt. Farioli overperformt. Zodoende speelt Ajax volgend seizoen acht wedstrijden in de Champions League.”

Van Kempen vreest het ergste. “Dat klinkt leuk, maar denk even aan Rosa voor Rensch en je snapt dat het ook minder leuk kan uitpakken”, zo klinkt het. Met de huidige selectie plaatste Ajax zich weliswaar voor het hoofdtoernooi van de Europa League en met tien punten uit vier wedstrijden ging het daarin uitstekend van start, maar daarna volgden nederlagen tegen onder meer Real Sociedad en Lazio. In de achtste finale ging het pijnlijk mis tegen Eintracht Frankfurt. “Met een zwakke selectie meedoen op een hoger podium is een recept voor gedonder. Zeker als er ook nog eens aanvallender moet worden gevoetbald”, zo doelt Van Kempen onder meer op de ‘coup’ van Johan Cruijff in 2010 én de crisis na de 1-6 nederlaag tegen Napoli in 2022, ‘de eerste aanzet voor het ontslag van Alfred Schreuder in januari 2023’.

Sterkhouders op weg naar de uitgang

Het moge duidelijk zijn dat Van Kempen momenteel weinig verwachtingen heeft van volgend seizoen. Ajax staat opnieuw een drukke transferzomer te wachten, waarin mogelijk veel sterkhouders zullen vertrekken, maar (opnieuw) met beperkte middelen geprobeerd moet worden de selectie te versterken. “Het is heerlijk, de huidige kampioensstress. Geniet van de discussie over de opstelling waarmee Farioli de landstitel moet binnenslepen. Wel of geen Rugani (geen, zou ik zeggen), wel of geen Godts (wel) en Henderson op zes of acht (zes). Brobbey mag van mij ook beginnen tegen FC Groningen, want volgend seizoen is hij weg bij Ajax, verwacht ik. Net als Henderson, Sutalo, Hato, Taylor en Farioli”, zo klinkt het.

