Farioli zegt twee dagen na NEC wat heel veel mensen al lange tijd roepen over Ajax

Volgens Francesco Farioli gaat het in de laatste twee speelronden van de Eredivisie niet om ‘revanche’ bij Ajax, maar willen zijn ploeg en hij een ‘mooi seizoen nog mooier maken’. De Italiaan erkent dat Ajax eerder in het seizoen ‘misschien ook wel iets te veel heeft gekregen’.

Na de 0-2 overwinning bij PSV op 30 maart leek niets een landstitel van Ajax nog in de weg te staan. De Amsterdammers bouwden hun voorsprong ten opzichte van de Eindhovenaren uit tot negen punten en zetten met zeges op NAC Breda en Willem II een volgende stap richting het kampioenschap. Maar na de 4-0 nederlaag bij FC Utrecht op 20 april ging het van kwaad tot erger. Ajax bleef een week na dat pak rammel in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam steken op een 1-1 gelijkspel en verloor afgelopen zondag met harde cijfers van NEC (0-3).

Daardoor hangt het kampioenschap aan een zijden draadje. Ajax heeft met nog twee wedstrijden te gaan een voorsprong van één punt op PSV, maar wacht nog lastige duels met FC Groningen en FC Twente. De nederlaag tegen NEC is hard aangekomen, zo vertelt Farioli dinsdag op de clubsite. “Gisteren was een dag waarop we onszelf moesten herpakken, opladen en weer voorbereiden. We hebben gepraat in de frisse lucht en gewerkt. Arbeid leveren we altijd en nu moeten we de bladzijde omslaan. Het gevoel na zondag was heftig, dat valt niet te ontkennen. Die emotie moet eruit door ons hoofd leeg te maken”, zo klinkt het.

‘Een belangrijke prestatie’

Farioli baarde na de ontmoeting met NEC opzien door te beginnen over het veiligstellen van Champions League-voetbal voor volgend seizoen. Door de 2-3 nederlaag van Feyenoord tegen PSV is Ajax immers verzekerd van rechtstreekse plaatsing voor het hoofdtoernooi van het miljardenbal. “Als je het in perspectief plaatst is het een belangrijke prestatie. Voor het team, zeker als je ziet waar we vandaan komen. En ook voor de club is de plaatsing heel belangrijk. Dat was het belangrijkste doel toen we hier begonnen”, zo benadrukt Farioli, die het de voorbije maanden absoluut niet over de titel wilde hebben en er ook nu niet over begint. “Maar ik heb altijd gezegd dat we stap voor stap onze doelen proberen te bereiken.”

Dat doel is nu ongetwijfeld de eerste plaats vasthouden om de schaal toch nog naar Amsterdam te kunnen brengen. Daarvoor moet woensdagavond worden gewonnen van FC Groningen. Farioli wil niets weten van revanchegevoelens na de ontluisterende nederlaag tegen NEC. “Daar gaat het niet om. Het gaat om een mooi seizoen nog mooier maken. Het is voetbal en dan kun je winnen of verliezen. Als je naar de statistieken kijkt van de laatste drie wedstrijden krijg je een ander beeld”, waarmee Farioli suggereert dat Ajax in de wedstrijden tegen FC Utrecht, Sparta en NEC meer verdiende dan het kreeg. “Maar eerder in het seizoen kregen we misschien ook wel eens iets te veel”, voegt de trainer er wel aan toe.

En daarmee zegt Farioli wat veel criticasters van Ajax en supporters van andere clubs al geruime tijd roepen, namelijk dat de Amsterdammers dit seizoen de nodige mazzel hebben gehad. “Dat streep je aan het einde tegen elkaar weg. Nu moeten we vechten om ons lot te bepalen”, zegt Farioli. “Zoals altijd zijn data een ‘koude’ manier om een emotioneel moment te duiden. Het is wat het is. Data blijven data. Het gaat uiteraard om nog veel meer, bijvoorbeeld de bereidheid en het geloof. Dit is ontzettend belangrijk en er bestaan geen data om deze begrippen te meten. Nu is het aan ons om het seizoen op de best mogelijke manier af te sluiten. Dit seizoen wordt niet gedefinieerd door de laatste weken, maar door alles wat daarvoor gedaan is.”

