Voorzitter Trabzonspor spreekt zich duidelijk uit over Klaassen

Trabzonspor heeft geen interesse in , zo maakt voorzitter Ertugrul Dogan woensdag bekend. De Turkse topclub werd de afgelopen weken regelmatig in verband gebracht met de middenvelder van Ajax, maar zijn komst is dus niet aan de orde.

Eind maart meldde Voetbal International dat Klaassen zijn aflopende contract bij Ajax met een jaar zal verlengen zodra de Amsterdammers zich hebben verzekerd van Champions League-voetbal. Onlangs deed zijn zaakwaarnemer Bas Schothorst ook al uitspraken die erop wezen dat de routinier er nog een jaar aan vastplakt in de Johan Cruijff ArenA. Toch heeft Klaassen nog altijd zijn krabbel niet gezet, waardoor er volop speculatie bestaat over zijn toekomst.

Vorige week wisten Turkse media te melden dat Klaassen in beeld is bij Trabzonspor, terwijl er woensdag werd geschreven dat de Ajax hem liever kwijt is dan rijk. “Als er geen voorstel komt vanuit Ajax, dan is Turkije zeker een interessante optie”, zouden bronnen rondom de middenvelder hebben gezegd. Mocht dat inderdaad het geval zijn, zal Trabzonspor in ieder geval niet de bestemming van Klaassen worden.

“Davy Klaassen en Romulo staan niet op onze agenda”, maakte Dogan woensdag duidelijk op een persconferentie. Daarmee kan dus niet enkel een streep door de interesse van Trabzonspor in Klaassen, maar ook door de belangstelling voor Feyenoord- en Ajax-doelwit Rômulo.

