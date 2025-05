Kijkers tweeten massaal over Ajax na Inter - Barça

Voetbalfans genoten met volle teugen van het spectaculaire Champions League-tweeluik tussen Internazionale en FC Barcelona. Diverse twitteraars spreken van het beste tweeluik ooit en trekken de vergelijking met de duels tussen Ajax en Tottenham Hotspur in 2019.

Barcelona en Inter remiseerden tweemaal met 3-3, waardoor er dinsdagavond een verlenging aan te pas kwam. Daarin trok Inter aan het langste eind: 4-3. Velen spreken van het beste Champions League-tweeluik ooit, al ligt Ajax - Tottenham nog vers in het geheugen. Toen wist Tottenham een forse achterstand om te draaien in de Johan Cruijff ArenA: met een doelpunt in de laatste minuut van de blessuretijd schakelde Lucas Moura Ajax uit.

"Dit is de beste, samen met Ajax tegen Spurs", klinkt het bijvoorbeeld op X. "Dit is waarschijnlijk de beste voetbalwedstrijd die ik ooit heb gezien. Zo'n hoge intensiteit, veel goals en twee gelijkwaardige ploegen: dit is echt het beste Champions League-tweeluik ooit. Ja, beter dan Ajax - Spurs in 2019!' Ook de tweeluiken Real Madrid - Manchester City (2022), Liverpool - Barcelona (2019), Liverpool - AS Roma (2018) en FC Barcelona - Paris Saint-Germain (2017) worden door sommigen als kanshebbers genoemd.

Ook bij een voetballer zullen de gedachten wellicht zijn teruggegaan naar Ajax - Tottenham Hotspur. Toen greep Frenkie de Jong net naast de finale van de Champions League; nu liep hij ook met Barcelona de eindstrijd mis op pijnlijke wijze. De Spaanse journalist Teo Coquet schrijft op X: “Frenkie de Jong verliest de twee grootste Champions League-wedstrijden van de laatste jaren. Ajax - Tottenham had hij nog van dichtbij meegemaakt. Vandaag was hij briljant. Het doet pijn.”

This and that Ajax Vs Spurs tie a couple of years ago. Hall of famers https://t.co/JIAQdOfpxI — Donatos. (@Melchowistz) May 6, 2025

spurs ajax that same year is up there and madrid-city 2022 — yad (@GordonR28043275) May 6, 2025

A esta hora, Frenkie De Jong está perdiendo los dos partidos más grandes de los últimos tiempos en Champions League. Ajax - Tottenham lo tuvo de entrada.



Hoy la rompió. Me duele. — Teo Coquet (@TeoCoquet) May 6, 2025

This has probably been the best game of Football I have ever seen, so intense, full of goals, and such an even game, this is 100% the greatest #UCL tie I have watched, yes, better than Ajax-Spurs in 2019! Feel sorry for whoever's missing this, what a game!!! #InterBarca — Sam Curro (@samcurr95262813) May 6, 2025

Ya es más que Ajax Tottenham 2019, impresionante. — ᴍᴀxɪ (@MaxiAdrian_) May 6, 2025

the best UCL semi final since that Lucas hat trick for Spurs against Ajax, unreal viewing — spenk (@luke_gtfc99) May 6, 2025

this is without a doubt the best ucl semifinal i’ve ever seen dude



better than liverpool barca or spurs ajax



probably best 2 legs in the ucl ever, only rivaled by like psg barca in 2017 lmao — Archduke Franz Ferdinand (@FormerArchduke2) May 6, 2025

This is up there with Liverpool v Barca and Spurs v Ajax semi's.



Great stuff. — Scotty Boy (@NotScottKelly) May 6, 2025

Tottenham-Ajax no existe al lado de esta serie. — franco (@frakmentado) May 6, 2025

El Ajax vs Tottenham con el VAR recién estrenado, pasó al olvido después de esta llave



La mejor llave de la historia de Champions League



Inter de Milan vs Barcelona — Camilo Santana (@locutorhumilde) May 6, 2025

You must be forgetting Tottenham v Ajax or Tottenham v Man City 2019 LOLOLOL — Aaron Onufrock (@aarononufrock) May 6, 2025

The best was Ajax-Tottenham 🤣🤣🤣 — Marcel Notenboom (@MarcelNotenboom) May 6, 2025

T’as Ajax - Tottenham 2019 qu’est incroyable aussi — Julien Mcd (@MisterJuli1) May 6, 2025

Ajax x Tottenham e Liverpool x Barça 2019 foram loucura tb — Jojoca (@jojoodaniel) May 6, 2025

Je ne me suis jamais régalé devant un match de football en tant que neutre depuis Ajax vs Tottenham en 2019. Merci aux 2 clubs pour le spectacle.



Félicitations à L'Inter. — 🇸🇳المنصور(le secouru)☺ (@msn_du_95) May 6, 2025

Best since Spurs vs City and Spurs vs Ajax in 2019 — Nick Milosevich (@NickMilosevich) May 6, 2025