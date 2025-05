Sneijder ergert zich aan Barcelona-speler: ‘Hij moet even lekker normaal doen’

Wesley Sneijder windt zich op over de manier waarop Barcelona-speler zich gedraagt wanneer hij gewisseld wordt. Dat zegt de oud-international tijdens de voorbeschouwing van Internazionale - FC Barcelona op Ziggo Sport. De Spanjaard ‘moet niet overdrijven’, volgens Sneijder.

“Ik heb me een beetje geïrriteerd”, begint Sneijder over Olmo. “Ik heb hem twee keer gewisseld zien worden en dan loopt hij het veld af alsof hij de beste speler is van Barcelona. Dat het onterecht is dat hij gewisseld wordt. Hij moet het niet overdrijven. Die jongen. Het is een leuke speler, die Dani Olmo, maar hij is niet dé topspeler van Barcelona.”

Ziggo Sport-verslaggever vraagt Sneijder hoe Olmo presteert voor Barcelona. “Nee, hij valt niet tegen”, antwoordt de oud-vedette van Inter. “Hij past prima in dit team, hij heeft goede spelers om zich heen. Hij past daar prima tussen, maar hij zal ook altijd de eerste speler zijn die gewisseld gaat worden en dat moet hij ook gewoon accepteren.”

Accepteren doet Olmo dus niet, volgens Sneijder: “Dan wordt het een beetje vervelend dat hij dan steeds met een rare blik er vanaf gaat. En dan ook nog eens de trainer zo wegwuift. Dat vind ik allemaal een beetje overdreven van die jongen. Hij moet even gewoon lekker normaal doen. Hij mag blij zijn dat hij ertussen mag staan.”

