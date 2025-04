Hoogspanning bij FC Barcelona: 'Drie spelers uiten woede en onvrede over trainer Flick'

FC Barcelona heeft in de competitie vier punten meer dan Real Madrid, staat zaterdagavond tegenover de aartsrivaal in de finale van de Copa del Rey én heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. De Catalanen beleven tot op heden een geweldig seizoen, maar dit wil niet zeggen dat álles goed gaat. Zo zouden drie spelers gedurende én na afloop van de wedstrijd tegen Celta de Vigo hun onvrede hebben getuit: , Ansu Fati en Héctor Fort waren allemaal niet blij met de keuzes van Hans-Dieter Flick.

FC Barcelona had afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo wat recht te zetten. De Catalanen hadden zich vier dagen eerder weliswaar verzekerd van een ticket voor de halve finales van de Champions League, maar de 3-1 nederlaag tegen Borussia Dortmund deed pijn. De formatie van coach Flick kwam tegen Celta de Vigo opnieuw moeizaam voor de dag. Ferran Torres had zijn ploeg weliswaar vroeg op voorsprong geschoten, maar de bezoekers knokten zich terug en leidden halverwege de tweede helft zelfs met 1-3.

Een indrukwekkende comeback bezorgde FC Barcelona alsnog drie punten (4-3), maar niet alle spelers waren na het laatste fluitsignaal in jubelstemming. “Het was een spannende wedstrijd. Heel spannend. Barça kon zich geen misstap veroorloven in een poging de voorsprong op Real Madrid te behouden. Het ging niet goed, dus de zenuwen waren voelbaar. De spanning liep zo hoog op dat drie spelers de trainer ‘aanvielen’, iets wat we dit seizoen nog niet eerder hadden gezien”, zo schrijft Sport. Volgens de nieuwssite uitten Ferran Torres, Fati én Fort allemaal ‘publiekelijk hun ongenoegen over het niet spelen of de wissel, waardoor de kleedkamer steeds ingewikkelder wordt in de beslissende fase van het seizoen’.

‘Fati schopt tegen koelbox, Fort negeert Flick’

Ferran Torres had een basisplaats en was de maker van de 1-0, maar werd in de tweede helft naar de kant gehaald. Fati en Fort verschenen helemaal niet binnen de lijnen. “Iedereen wil spelen, maar Flick heeft een heel duidelijk beeld van zijn basiself en de rotaties, waardoor een groep van vijf of zes spelers nauwelijks speelt. Twee van hen hadden aan het einde van de wedstrijd ruzie. Fati schopte een koelbox op de bank en gooide zijn hesje op de grond voor de ogen van de technische staf, geïrriteerd over het feit dat hij de hele tweede helft had warmgelopen, maar geen kansen had gekregen”, zo klinkt het.

🎥 VIDEO: Ansu Fati kicked a box in anger after Flick made him warm-up and then called him back to the bench without subbing him on. #fcblive 👀 pic.twitter.com/MXLFSP4tLV — BarçaTimes (@BarcaTimes) April 19, 2025 ❗A lot of stuff happened behind the scenes yesterday:



• Ansu Fati kicked a box in frustration after warming up but not being subbed on.



• Ferran Torres kicked the air and looked visibly angry after being taken off.



• Fermín seemed sad and upset on the bench following his… pic.twitter.com/y0o3kOawRP — BarçaTimes (@BarcaTimes) April 20, 2025

Volgens Sport is de relatie tussen Flick en Fati ‘erg gespannen’. De entourage van de voetballer is naar verluidt van mening dat de coach hem niet goed heeft behandeld. Fati kwam dit seizoen pas negen keer in actie. Hij kampte in de eerste seizoenshelft met blessureleed, maar ook fit komt hij niet in de plannen van Flick voor. Dat geldt ook voor Fort. De achttienjarige rechtsback deed dit seizoen pas veertien keer mee met de hoofdmacht. “Flick, die euforisch was aan het einde van de wedstrijd, vierde de overwinning door elke speler die hij onderweg tegenkwam te begroeten. De jeugdspeler weigerde hem te knuffelen”, zo klinkt het. Fort zou erop hebben gerekend dat hij minuten zou krijgen tegen Celta de Vigo, maar het ‘onverwachte’ verloop van de wedstrijd zou ‘een verandering van de plannen hebben betekend’. “Wat de uitslag ook was, het is duidelijk dat Flick niet op hem rekent, en daarom is Barça op zoek naar een stand-in van Jules Koundé.”

‘Ferran was woedend’

Koundé is onomstreden op de rechtsbackpositie. Ferran Torres heeft die status niet. De aanvaller is met zeventien doelpunten regelmatig belangrijk geweest voor FC Barcelona, maar heeft de pech dat Lamine Yamal, Robert Lewandowski en Raphinha in bloedvorm zijn. Lewandowski staat de komende weken echter aan de kant, waardoor Ferran Torres zich mag opmaken voor een basisplaats. Die had hij zaterdagmiddag al, maar hij was niet blij met zijn wissel in de tweede helft. “De spits was woedend toen hij in de tweede helft werd gewisseld, terwijl hij had gescoord en de tot dan toe meest actieve aanvaller was. Ferran begreep er niets van en groette Flick niet, trapte een bal weg en schudde assistent-trainer Marcus Song van zich af toen hij hem probeerde te kalmeren.”

