Barcelona incasseert forse tegenvaller in aanloop naar bekerfinale tegen Real en CL-tweeluik met Inter

FC Barcelona bevestigt zondagmiddag dat spits een dijbeenblessure heeft overgehouden aan de spectaculaire zege op Celta de Vigo (4-3) van een dag eerder. De Poolse clubtopscorer lijkt daardoor te gaan ontbreken in de finale van de Copa del Rey tegen Real Madrid, ook het tweeluik met Internazionale in de halve finale van de Champions League zou weleens te vroeg kunnen komen voor Lewandowski.

Barcelona maakte zaterdag een 1-3 achterstand op spectaculaire wijze ongedaan in het thuisduel met Celta. Diep in blessuretijd tekende Raphinha vanaf de strafschopstip voor de winnende treffer voor het elftal van trainer Hans-Dieter Flick. Tegenvaller was het uitvallen van Lewandowski, die tien minuten voor tijd met een op het oog serieuze blessure naar de kant moest en werd afgelost door Gavi.

In een officieel statement op de clubsite bevestigt Barcelona zondag dat Lewandowski niet ongeschonden uit de strijd is gekomen. "Onderzoek heeft uitgewezen dat Robert Lewandowski een spierblessure heeft opgelopen aan zijn linker dijbeen. Zijn terugkeer op het trainingsveld hangt af van het verloop van zijn blessure", schrijft de Catalaanse club. Spaanse media gaan ervan uit dat Lewandowski zo'n drie weken zal moeten toekijken. Dat zou betekenen dat hij het competitieduel met Mallorca (dinsdag 22 april), de finale van de Copa del Rey tegen Real Madrid (zaterdag 26 april), maar ook het tweeluik met Inter in de halve finales van de Champions League (woensdag 30 april en dinsdag 6 mei) zou moeten missen.

Lewandowski is bezig aan een fenomenaal derde seizoen in dienst van Barcelona. De 36-jarige spits was alleen in 31 competitiewedstrijden al 25 keer trefzeker voor de Catalanen. In alle competities was het dit seizoen al 40 keer raak voor de oud-speler van onder meer Bayern München en Borussia Dortmund.

