Comeback met vervelende gevolgen voor FC Barcelona en De Jong

FC Barcelona boekte zaterdagmiddag een sensationele 4-3 overwinning op Celta de Vigo en deed daarmee uitstekende zaken in de titelstrijd, maar er was niet alleen goed nieuws voor de Spaanse koploper. moest zich na een kleine tachtig minuten voetballen noodgedwongen laten vervangen en dreigt de bekerfinale tegen Real Madrid van volgende week zaterdag aan zich voorbij te moeten laten gaan. De Poolse topscorer is ook een twijfelgeval voor de heenwedstrijd tegen Internazionale in de halve finale van de Champions League.

FC Barcelona dreigde zaterdagmiddag tegen een nieuwe teleurstelling aan te lopen. De ploeg van trainer Hans-Dieter Flick plaatste zich eerder deze week weliswaar voor de halve finale van de Champions League, maar leed op bezoek bij Borussia Dortmund wel de eerste nederlaag van 2025 (3-1). Zorgelijker was het spel van FC Barcelona, dat geen moment in de buurt kwam van het niveau dat het sinds de jaarwisseling haalt. De Catalanen hadden in de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo wat recht te zetten, maar stevenden halverwege de tweede helft af op een nieuwe verliespartij.

Die kon echter worden voorkomen. Doelpunten van Dani Olmo en Raphinha (twee) maakten een 1-3 achterstand ongedaan en zorgden toch nog voor een belangrijke overwinning. De winnende treffer van Raphinha, in de blessuretijd vanaf de stip, maakte Lewandowski al niet meer van dichtbij mee. Het schoot er na 75 minuten voetballen in bij Lewandowski. De Pool voelde meteen aan zijn linker hamstring. Hij probeerde het nog wel even, maar moest zich een paar minuten later toch laten vervangen. Slecht nieuws voor FC Barcelona, dat zijn topscorer nu hoogstwaarschijnlijk meerdere wedstrijden zal moeten missen.

Volgens Mundo Deportivo heerst er pessimisme over het meespelen van Lewandowski in de finale van de Copa del Rey tegen Real Madrid. Die staat voor zaterdag 26 april op het programma. FC Barcelona speelt dinsdagavond eerst nog tegen RCD Mallorca, maar dat duel zal Lewandowski sowieso aan zich voorbij moeten laten gaan. Het is daarnaast de vraag of de goalgetter het eerste duel met Internazionale in de halve finale van de Champions League haalt. Dat wordt op woensdag 30 april gespeeld. Een hamstringblessure betekent normaal gesproken drie weken absentie. In dat geval wordt zelfs de return tegen Internazionale op 6 mei een moeilijk verhaal.

Veertig doelpunten

Lewandowski ondergaat zondag medische tests, waaruit zal moeten blijken of hij inderdaad een hamstringblessure heeft opgelopen. De oud-speler van onder meer Borussia Dortmund en Bayern München is bezig aan een indrukwekkend seizoen. Hij speelde zaterdag tegen Celta zijn 48e wedstrijd van dit seizoen. De teller staat op veertig doelpunten en drie assists. In de competitie was hij al 25 keer trefzeker, waarmee hij een groot aandeel heeft in de huidige koppositie van FC Barcelona. Met elf doelpunten in twaalf wedstrijden haalt Lewandowski ook in de Champions League een hoog niveau.

Robert Lewandowski signaled to the bench to be subbed off moments before going to the ground grabbing his hamstring. pic.twitter.com/Zcn3pzcOEx — ESPN FC (@ESPNFC) April 19, 2025

