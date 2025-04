Spaanse media vatten jubileum De Jong samen in een pijnlijk woord

krijgt slechte beoordelingen in Spanje na de wedstrijd tussen FC Barcelona en Celta de Vigo (4-3). De middenvelder, die een jubileum beleefde met zijn 250ste wedstrijd, wordt door meerdere media met het rapportcijfer 4 beoordeeld.

De Jong maakte zes minuten na de pauze een fout. Celta-verdediger Yoel Lago verstuurde een lange bal van achteruit, die De Jong rond de middenlijn wilde aannemen. Dat ging echter mis: hij maaide over de bal heen. Daardoor had Iglesias plots een vrije doortocht richting het doel. Hij schoot de bal laag en zuiver in de linkerhoek, buiten het bereik van keeper Wojciech Szczesny. Iglesias maakte zo de 1-2 in een wedstrijd die in 4-3 eindigde.

In de liveverslagen sprak Marca van een ‘gigantische fout’ en Sport van een ‘pijnlijke’. AS was wat milder en sprak van miscommunicatie tussen De Jong en ploeggenoot Gerard Martín. Na afloop geeft Sport een 4 aan De Jong. “Begon sterk, dook vaak op in de as van het veld bij Borja Iglesias en combineerde goed met Pedri. Maar een fout vroeg in de tweede helft leidde tot de 1-2 van Celta – en dat bleek kostbaar.”

Ook het medium El Desmarque kiest voor een 4. “Hij was erg onsuccesvol op bepaalde cruciale momenten, zoals bij de tweede goal van Borja Iglesias.” Alle goals van Celta werden gemaakt door Iglesias; door een strafschop van Raphinha in de blessuretijd trok Barcelona toch aan het langste eind.

Zowel Sport als Mundo Deportivo beschrijft het optreden van Frenkie in één woord. Ze kiezen respectievelijk voor ‘zwak’ en ‘terugval’. Mundo Deportivo licht toe: “Ver verwijderd van het hoge niveau dat hij de afgelopen weken liet. Celta wist hem af te stoppen door zijn dribbels vroegtijdig te onderbreken en hij maakte een grote fout als laatste man bij de 1-3 van Borja. Positief was wel dat hij tot het einde bleef knokken.”