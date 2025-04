Woedende FC Barcelona-assistent smijt iPad tegen de grond

Keeperstrainer José de la Fuente van FC Barcelona was woest in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Celta de Vigo. In eerste instantie werd geen strafschop gegeven toen Dani Olmo naar het gras ging. Uit woede smeet De la Fuente zijn iPad op de grond.

Diep in de blessuretijd ging Dani Olmo neer in het strafschopgebied na contact met verdediger Yoel Lago. Arbiter Mario Melero López kende aanvankelijk geen penalty toe, tot woede van de technische staf van Barcelona. Het is de vraag of de iPad van De la Fuente nog werkt.

De boze reactie maakte al snel plaats voor vreugde. Melero López werd door zijn videoscheidsrechter Carlos del Cerro Grande naar de zijlijn geroepen en besloot een penalty te geven na het bekijken van de beelden. Raphinha benutte die strafschop en bezorgde Barcelona een zwaarbevochten 4-3 zege.

De beelden van de keeperstrainer werden na afloop getoond bij Ziggo Sport. Presentator Sam van Royen vroeg analist Ronald de Boer: “Zag jij de bank van Barcelona toen ze de penalty niet kregen? Ze werden he-le-maal gek. Let vooral op één assistent met een iPad in de hand. Boem! Deze beelden kan je niet aan de verzekeraar laten zien.”

De Boer moet hard lachen. “Het duurde vrij lang voordat ze tot een beslissing kwamen. De VAR ging ook heel lang kijken. Ik denk dat we drie minuten verder waren voordat de beslissing was genomen. Maar je weet al dat het bijna zeker is dat de scheidsrechter de penalty geeft, als hij de beelden gaat bekijken. Er zijn maar weinig scheidsrechters die de ballen hebben om het niet te doen.

De Boer vond de strafschop zelf overigens niet terecht. Het was zeker geen penalty. Het deed me denken aan Willem II – Ajax, het moment met Kian Fitz-Jim. Toen gaf de scheidsrechter geen penalty aan Willem II”, zei hij. “Olmo zet zijn voet naar rechts toe. Hij gaat dus niet naar de bal toe, maar naar de voet van de tegenstander. Lago loopt dan weliswaar tegen de enkel van Olmo op, maar Olmo gaat ineens niet naar voren, maar naar rechts toe."