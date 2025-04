Frenkie blundert in absoluut spektakelstuk tussen Barça en Celta de Vigo

Een kostbare fout van in de wedstrijd tussen FC Barcelona en Celta de Vigo. Na een mislukte aanname van de middenvelder kon Borja Iglesias profiteren en de bezoekers op een 1-2 voorsprong zetten. Uiteindelijk wist Barcelona de spectaculaire wedstrijd toch met 4-3 te winnen.

In de 52ste minuut van de wedstrijd verstuurde Celta-verdediger Yoel Lago een lange bal van achteruit. De Jong wilde de bal rond de middenlijn aannemen, maar dat ging mis. Daardoor had Iglesias plots een vrije doortocht richting het doel. Hij schoot de bal laag en zuiver in de linkerhoek, buiten het bereik van keeper Wojciech Szczesny.

De Jong, met de aanvoerdersband om de arm, baalde zichtbaar van zijn fout. De middenvelder verkeert de afgelopen maanden in uitstekende vorm, maar kent nu een minder sterk moment.

Barcelona was in de twaalfde minuut op voorsprong gekomen via Ferran Torres, maar drie minuten later had Iglesias al voor 1-1 gezorgd. De 1-2 volgde dus kort na de rust en na ruim een uur maakte Iglesias zelfs de 1-3..

Celta zat op rozen, maar Barcelona zette de comeback in. Dani Olmo en Raphinha brachten de ploeg terug tot 3-3; in de achtste minuut van de blessuretijd benutte Raphinha een penalty om zo de overwinning veilig te stellen.