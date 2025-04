Ronald de Boer ziet groot onrecht bij Barcelona: 'Ajax kreeg deze niet tegen!'

Ronald de Boer vindt dat FC Barcelona zaterdag heeft gemazzeld in de wedstrijd tegen Celta de Vigo. De late strafschop waaruit Raphinha de beslissende 4-3 maakte, had volgens De Boer nooit gegeven mogen worden. Zijn gedachten gingen terug naar Willem II – Ajax van vorige week zondag.

Diep in de blessuretijd ging Dani Olmo neer in het strafschopgebied na contact met verdediger Yoel Lago. Na afloop was Ziggo Sport-analist De Boer helder in zijn oordeel. “Het was zeker geen penalty. Het deed me denken aan Willem II – Ajax, het moment met Kian Fitz-Jim. Toen gaf de scheidsrechter geen penalty aan Willem II.”

Volgens De Boer was Olmo op zoek naar het contact. “Olmo zet zijn voet naar rechts toe. Hij gaat dus niet naar de bal toe, maar naar de voet van de tegenstander. Ik noem de tegenstander (Yoel Lago, red.) maar even de Wouter Goes van Celta, want die was lekker bezig. Die loopt dan weliswaar tegen de enkel van Olmo op, maar Olmo gaat ineens niet naar voren, maar naar rechts toe.”

De analist erkent dat Olmo het ‘heel slim’ deed. “Maar Lago kan hem nooit ontwijken. Scheidsrechters snappen dus niet hoe dat contact ontstaat. Raphinha schiet de bal wel fantastisch binnen.” Barcelona boog zo een 1-3 achterstand om in een 4-3 overwinning en heeft een voorsprong van zeven punten op Real Madrid, dat zondag thuis aantreedt tegen Athletic Club.