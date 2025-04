'FC Barcelona krijgt alsnog zijn zin: Mbappé groot vraagteken voor bekerclash'

De kans is groot dat de finale van de Copa del Rey tegen FC Barcelona alsnog moet missen. Diverse Spaanse media melden dat de blessure die de Franse superster midweeks in het Champions League-duel met Arsenal erger is dan verwacht.

Mbappé viel in de tweede helft van de Champions League-return tegen Arsenal (1-2) geblesseerd uit. Scans wijzen uit dat de Franse topschutter een enkelblessure heeft opgelopen, waardoor hij een groot vraagteken is voor de Copa del Rey-finale van zaterdag 26 april. Het zal naar alle waarschijnlijkheid een race tegen de klok worden voor Mbappé.

LEES OOK: Van der Gijp hoort schorsing na vreselijke overtreding Mbappé: 'Schandalig, dit kan natuurlijk niet'

Aanvankelijk leek Mbappé gewoon mee te kunnen doen in de bekerfinale, aangezien hij voor zijn vreselijke aanslag in het uitduel van Real Madrid bij Deportivo Alavés slechts één wedstrijd schorsing kreeg. Na tussenkomst van de videoscheidsrechter werd de spits door scheidsrechtr César Soto Grado van het veld gestuurd in die wedstrijd.

LEES OOK: Kylian Mbappé krijgt gelijk en legt beslag op 55 miljoen euro

Door de schorsing moest Mbappé het thuisduel van Real Madrid met Athlétic Bilbao van zondag sowieso aan zich voorbij laten gaan, waarna hij voor de wedstrijd tegen Getafe en vervolgens de Copa del Rey-finale wel weer beschikbaar zou zijn. De blessure gooit nu roet in het eten voor de 26-jarige rechtspoot. Het duel met Getafe komt, net als het duel van zondag, te vroeg. De vraag is of Mbappé de Clásico in de bekerfinale wel haalt.

Barcelona sprak schande van schorsing Mbappé

Rafael Yuste, vice-president van FC Barcelona, sprak eerder schande van de magere schorsing voor Mbappé. ""Dit is een volkomen absurde sanctie", sprak hij tegenover RAC1. "Als een van onze spelers dit had gedaan, wat overigens niet zal gebeuren omdat onze spelers nette voetballers zijn, dan weet ik niet wat er gebeurd zou zijn. Het is oneerlijk en het bevestigt opnieuw dat we er alles aan moeten doen om onafhankelijk te zijn. Want dit is een slecht voorbeeld voor het voetbal. Het is een schande." Mogelijk krijgt FC Barcelona met de blessure van Mbappé alsnog zijn zin inzake het niet meespelen van de Franse superster.

