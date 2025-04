Real Madrid-sterren gaan bijna met elkaar op de vuist tijdens training

Tijdens een training van Real Madrid op vrijdag is het tot een verhitte woordenwisseling gekomen tussen en . Volgens de Spaanse sportkrant Sport begon het incident met een harde tackle van Rüdiger op Bellingham, waarop de Engelse middenvelder reageerde met een scherpe opmerking.

De situatie escaleerde snel, maar teamgenoten grepen in voordat het tot fysiek contact kwam. Beide spelers hebben het conflict kort daarna bijgelegd, zo schrijven media in Spanje. Real Madrid bereidt zich voor op de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Arsenal, waarin de Koninklijke een 3-0 achterstand moet goedmaken.

Trainer Carlo Ancelotti moet het in deze belangrijke fase van het seizoen stellen zonder verdedigers Dani Carvajal, Éder Militão en Ferland Mendy vanwege blessures, terwijl Eduardo Camavinga geschorst is. Aurelien Tchouaméni keert echter terug van een schorsing en is beschikbaar voor de wedstrijd.

Dergelijke spanningen op het trainingsveld zijn niet ongebruikelijk in het voetbal. Wel wordt eens te meer duidelijk dat de druk op Real Madrid momenteel groot is. Niet alleen door de nederlaag tegen Arsenal staat men onder hoogspanning. Real Madrid speelt op 26 april de finale van de Copa del Rey tegen FC Barcelona en staat in LaLiga vier punten achter op de rivaal.

