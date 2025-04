Spaanse media laten geen spaan heel van Real Madrid na 'totaal debacle' in Londen

Real Madrid krijgt er in de Spaanse pers stevig van langs na de 3-0 nederlaag die De Koninklijke dinsdagavond moest slikken tegen Arsenal in de kwartfinale van de Champions League. Meerdere grote namen zakten volgens de Spaanse kranten in Londen door het ijs, het geloof in een remontada bij de return in Madrid is dan ook nauwelijks meer aanwezig.

Nadat de eerste helft geen doelpunten had opgeleverd, namen The Gunners in het tweede bedrijf alsnog afstand van de titelverdediger. Declan Rice eiste met twee fantastisch ingeschoten vrije trappen de absolute hoofdrol voor zich op, Mikel Merino maakte een kwartier voor tijd het feest helemaal compleet voor de thuisploeg. Mundo Deportivo spreekt van een 'totaal debacle' en betitelt het spel van Real na rust als 'chaos'. De krant zag een typerend moment bij de zijlijn, waar trainer Carlo Ancelotti aanwijzingen gaf aan Eduardo Camavinga en Jude Bellingham. "Ze aarzelden niet om te laten merken dat ze het niet met Ancelotti eens waren. Niet alleen dat, maar Bellingham eindigde met een blik van walging en schudde zijn hoofd voordat hij verder speelde", omschrijft de krant. "Er is dit seizoen veel gesproken over een disconnectie tussen de spelers en Ancelotti, gezien wat er in het Emirates Stadium gebeurde zou dat weleens waar kunnen zijn", besluit Mundo Deportivo.

LEES OOK: Geniale Declan Rice leidt Arsenal naar grote overwinning op Real Madrid

Diario AS ziet dat Real 'een wonder' nodig heeft in de return om uitschakeling te voorkomen nadat het elftal van Ancelotti in Londen 'gefaald' heeft. "De ploeg was een zeef in de tweede helft en werd overweldigend overklast door een team dat zelf ook niet al te imponerend leek", analyseert deze krant. AS zag hoe een aantal grote namen het opzichtig af liet weten: "Er bleef niets over van het scheepswrak. Vinícius Júnior is plotseling melancholisch geworden, een facet dat we hiervoor nog niet van hem kenden. Kylian Mbappé mist teveel kansen. Rodrygo blijft inconsistent. Bellingham kan niet alles aan. Federico Valverde is niet in staat om een antwoord te vinden op zoveel lekken. Camavinga neemt niet verantwoord gebruik van zijn positie", somt deze krant op.

LEES OOK: Timber speelt sterren van de hemel: 'Arsenal moet tien miljoen euro extra aan Ajax schenken'

Marca spreekt van een 'ineenstorting' van Real. De eerste treffer van Rice 'opende de sluizen die het team ontmantelde', aldus de krant. "Vanaf dat moment verdween Real van het veld, zonder ook maar een reactie van de spelers of vanaf de bank. Alle symptomen die ze de afgelopen weken al vertoonden werden nog verder verergerd. Geen spark, geen ziel, geen voetbal. Een tragische nacht, de titelhouder onwaardig." Marca heeft dan ook weinig vertrouwen meer in een goede afloop: "Het is moeilijk om te geloven in een wonder over acht dagen."

