Timber speelt sterren van de hemel: 'Arsenal moet tien miljoen euro extra aan Ajax schenken'

Arsenal verraste dinsdagavond vriend en vijand door Real Madrid op eigen veld met 3-0 te verslaan. Declan Rice stond na afloop vol in de aandacht door zijn geweldige vrije trappen, maar ook voor onze landgenoot is veel lof.

Timber maakte aan het einde van het seizoen 2019/20 zijn debuut voor Ajax en was al vrij snel niet meer weg te denken uit de Amsterdamse basis. In de seizoenen erna groeide hij uit tot een absolute sterkhouder, wat hem in de zomer van 2023 de transfer naar Arsenal opleverde. Een ligamentescheur zette vrijwel gelijk een streep door zijn eerste seizoen in Londen, maar vervolgens kwam hij twee keer zo sterk terug. Bij Ajax was hij vaak centrale verdediger, maar Mikel Arteta roemt zijn veelzijdigheid en zet hem vooral als links- of rechtsback in.

Dinsdagavond had hij te maken met misschien wel de beste linksbuiten van de wereld: Vinícius Júnior. De Braziliaan werd echter op gepaste afstand van het doel gehouden en dat was mede te danken aan Timber. De Arsenal-verdediger won de meeste duels op het veld (8) en 48 van zijn 51 passes waren nauwkeurig (94%). Tevens creëerde hij nog een grote kans en waren drie van zijn vier tackles succesvol.

Lyrische Engelse media

De goede prestaties van de Nederlander zijn in Engeland opgevallen. The Guardian deelt bijvoorbeeld een acht uit: "Timber was steeds weer aan het strijden, maar zijn hartgrondige optreden zorgde er mee voor dat Vinícius niks kon uitrichten." Simon Collings van The London Evening Standard heeft hetzelfde cijfer over voor de voormalig Ajacied. "De Nederlander is dit seizoen een van de beste spelers van Arsenal en was geweldig vanavond. Hij schakelde Vinícius uit."

The Daily Mail beoordeelt Timber met een 7,5. "Hij had last van een tik in de eerste helft, maar vocht zich terug en blonk vervolgens uit voor Arsenal. Hij was zo goed tegen Vinícius." The Telegraph sluit zich aan bij de eerste twee media en geeft ook een 8. "Hij is zo aggresief en sterk in de duels. Timber vocht door de pijn heen en ging steeds weer de strijd aan op de rechterflank. Het moet echt verschrikkelijk zijn om tegen hem te spelen."

Ook Arsenal-fans buitengewoon enthousiast

Ook veel Arsenal-fans hebben met veel plezier gekeken naar het optreden van Timber dinsdagavond. Sommige van hen noemen De Nederlander 'de beste rechtsback van de wereld', terwijl er ook een fan stelt dat Arsenal bij Ajax moet aankloppen om nog eens 10 miljoen over te maken.

