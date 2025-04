Voetbalfans vragen massaal om ontslag Sneijder na 'slechtste analistenopinie aller tijden'

Wesley Sneijder heeft zichzelf dinsdagavond niet populair gemaakt tijdens zijn analyse van Arsenal - Real Madrid (3-0). De oud-voetballer liet zich bijzonder kritisch uit over de twee vrije rake trappen van , waar menig voetbalfan zich totaal niet in kan vinden.

Arsenal moest het dinsdag in het eigen Emirates Stadium opnemen tegen de grootste Champions League-grootmacht van de afgelopen jaren, Real Madrid. De kwartfinale in het miljoenenbal begon met een spannende eerste helft, waarin de thuisploeg licht de boventoon voerde. In de tweede helft werd dat ook omgezet in doelpunten: Rice schoot twee vrije trappen achter Thibaut Courtois, terwijl Mikel Merino de 3-0 op zijn naam kreeg. En zo kwamen de Spanjaarden van een koude kermis thuis, al wacht volgende week natuurlijk nog het treffen in Santiago Bernabéu.

Artikel gaat verder onder video

De vrije trappen van Rice leken op het eerste oog zo goed ingeschoten dat Courtois ze niet had kunnen stoppen, maar Sneijder denkt daar na afloop van de wedstrijd anders over. Bij Ziggo Sport zegt de oud-speler van Real: "Bij de eerste goal stond de muur niet goed. Een rechtspoot mag vanuit die hoek nooit om de muur heen kunnen schieten. Dat mag niet.” Volgens de analist had Courtois deze vrije trap kunnen zien aankomen. "Het lijkt een beetje gek wat ik nu ga zeggen. Als je een beetje een goede trap hebt, dan is dit een hele makkelijke bal. Als je op het veld staat, zie je dat die bal aan die kant om de muur heen moet. De muur stond te ver naar links."

Bij de tweede goal van Rice, een bal die door de middenvelder nóg beter geraakt worden, kijkt Sneijder eveneens naar de keeper van Real. "Ik wil ook hier een kanttekening bij plaatsen. Deze is vrij ver. In de herhaling zie je Courtois een stap naar rechts maken. Daardoor is hij kansloos in zijn eigen hoek." Op de beelden is echter lastig te zien of de Belgische goalie daadwerkelijk een stap zet." De analist heeft wel een verklaring voor de actie van de doelman. "Dit komt door de onzekerheid van de eerste goal, want hij gaat gokken. Hij denkt: als die bal nu over de muur heen komt, ben ik kansloos. Maar als hij gewoon in zijn eigen hoek staat en op zijn muurtje vertrouwt, dan heeft hij hem wel."

Veel kritiek op Sneijder

Op X is er veel kritiek op de uitingen van Sneijder. Zo vraagt menigeen zich af of de oud-voetballer voor deze analyse verdovende middelen heeft genuttigd. Anderen leggen nadruk op zijn verleden in Madrid, waardoor hij nu niet objectief zou analyseren. Ook zijn er een hoop voetbalfans die vragen om het ontslag van Sneijder, om deze bijzondere analyse niet nog een keer aan te hoeven horen.

Wesley Sneijder is kritisch op de vrije trap van Rice en vindt het een fout van Courtois 👀

'Als Courtois vertrouwt op zijn muurtje, heeft hij hem!' 🤫#ZiggoSport #UCL #ARSRMA pic.twitter.com/BzZpmwf0Kp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 8, 2025

Wat lul je nou? Jeetje — fid (@fidtay) April 8, 2025

Dit is misschien wel de slechtste take ooit in de geschiedenis van alle analisten — AjaxVV8 (@AjaxVV8) April 8, 2025

Neem aan dat dit reden genoeg is voor ontslag. — Thijs (@lfcthijs) April 8, 2025

Haha deze man slaapt vanavond huilend in zijn pyjama van Real. — Mick (@mick2378) April 8, 2025

Gesnoven Wes? — Muco Cartina (@lolomarsson) April 8, 2025

Wat een pipo die Snijder, voor de wedstrijd geeft ie aan, ik voorspel het wordt 1-3 voor Real Madrid . Mannetje kan niet tegen zijn verlies. Jammer zulke gasten bij @ZS_Voetbal afscheid nemen — Cor Heutink (@CorHeutink) April 8, 2025

‘Fout van Courtois.’ Hij krijgt gewoon betaald om daar te zitten😂 pic.twitter.com/TEgRx0gegz — Beek (@vdBeek92) April 8, 2025

Hoeveel zou wes gezopen hebben in de studio tijdens de wedstrijd?



Dit kun je toch niet serieus nemen???? — rené (@floko100) April 9, 2025

