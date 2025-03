In Catalonië gevestigde sportkrant walgt van Real Madrid: 'Dit overkwam Barça ook en zij huilden niet'

Mundo Deportivo is totaal niet onder de indruk van het geklaag door Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti na afloop van het competitieduel met Villarreal. De Madrilenen boekten een belangrijke 1-2 zege in de strijd om het kampioenschap, maar op de persconferentie uitte Ancelotti vooral zijn woede over het feit dat zijn ploeg binnen 72 uur na de return tegen Atlético Madrid in de Champions League weer in actie moest komen. Volgens Mundo Deportivo overkwam dit FC Barcelona al eerder dit seizoen, maar besloten de Catalanen, in tegenstelling tot hun rivalen, ‘niet te huilen’.

Real Madrid deed zaterdagavond op bezoek bij Villarreal goede zaken in de Spaanse titelstrijd, maar op de persconferentie van Ancelotti ging het toch vooral over het tijdstip van de wedstrijd. Zijn ploeg speelde een paar dagen eerder nog de return tegen Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League, die pas na 120 bloedstollende minuten én een strafschoppenserie werd beslist. Ancelotti vindt het niet kunnen dat Real Madrid binnen 72 uur na het duel in de Champions League alweer moest aantreden. Mocht dit zijn ploeg nog een keer ‘overkomen’, dan speelt Real niet, zo verkondigde hij op de persconferentie.

Volgens Ancelotti heeft Real Madrid twee keer gevraagd om uitstel. LaLiga spreekt de coach in een reactie tegenover Marca al tegen. Volgens Mundo Deportivo moeten Real Madrid en Ancelotti zich niet zo aanstellen. De in Barcelona gevestigde sportkrant laat er geen misverstand over bestaan. “Het overkwam Barça en ze huilden niet zoals Madrid”, zo klinkt het. “De houding is schokkend. Wat er met Madrid is gebeurd, is dit seizoen ook met Barça gebeurd en in Camp Nou heeft niemand zo’n dreigement geuit. Los Blancos klagen dat er nog geen 72 uur zat tussen hun Europese wedstrijd tegen Atlético, die woensdag om 21.00 uur begon, en de wedstrijd tegen Villarreal in El Madrigal (aftrap om 18.30 uur, red.). Tussen de start van de ene en de andere wedstrijd: 69 uur en dertig minuten”, zo heeft Mundo Deportivo berekend.

De Catalaanse sportkrant wijst erop dat eerder dit seizoen hetzelfde gold voor FC Barcelona. De ploeg van trainer Hans-Dieter Flick en Frenkie de Jong speelden op 19 september de uitwedstrijd tegen AS Monaco in de Champions League en gingen drie dagen later op bezoek bij Villarreal. Het duel met AS Monaco begon om 21.00 uur, het eerste fluitsignaal bij Villarreal klonk om 18.30 uur. “Net zoals Los Blancos had FC Barcelona slechts 69 uur en dertig minuten om zich voor te bereiden op de confrontatie”, zo klinkt het. “Barça had een vliegreis van Monaco naar Barcelona achter de rug, met een vroege aankomst in Barcelona en weinig tijd om te rusten. Real Madrid speelde daarentegen in zijn eigen stad, zonder een lange reis te hoeven maken. Er zijn andere teams die meedoen aan Europese competities, zoals Atlético Madrid zelf, die dit al hebben meegemaakt. Noch Barça, noch een andere club heeft gedreigd niet op te komen dagen voor de volgende wedstrijd.”

