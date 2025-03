Real Madrid is er helemaal klaar mee en dreigt niet op te komen dagen: 'Dit was de laatste keer!'

Real Madrid boekte zaterdagavond een 1-2 zege bij Villarreal en deed daarmee goede zaken in de Spaanse titelstrijd, maar na afloop ging het niet tot nauwelijks over de wedstrijd. Carlo Ancelotti liet op de persconferentie zijn ontevredenheid blijken over het feit dat zijn ploeg zo snel na de meeslepende return tegen Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League weer in actie moest komen. Mocht Real Madrid nóg een keer binnen 72 uur na een wedstrijd aantreden, dan komt het niet opdagen, zo verzekerde een woeste Ancelotti.

Het zijn drukke weken voor de regerend kampioen van Spanje én Champions League-winnaar. Real Madrid speelde op dinsdag 4 maart de heenwedstrijd tegen Atlético in de achtste finales van de Champions League. Vijf dagen later stond het competitieduel met Rayo Vallecano op het programma en drie dagen later de tweede ontmoeting met Atlético voor een plek in de kwartfinales van het miljardenbal. Atlético poetste de 2-1 achterstand uit de heenwedstrijd binnen de kortste keren weg, maar in het restant van de reguliere speeltijd én verlenging vielen er geen doelpunten meer, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen.

Die nam Real Madrid beter. De regerend titelhouder verzekerde zich ten koste van Atlético van een ticket voor de kwartfinales, waarin Arsenal de tegenstander is. Veel tijd om na te genieten van de triomf in het Wanda Metropolitano - de thuishaven van Atlético - had Real Madrid echter niet. Nog geen drie volle dagen later wachtte alweer het uitduel met Villarreal in de competitie. Real Madrid boekte ondanks een vroege 1-0 achterstand een belangrijke 1-2 zege, maar op de persconferentie was Ancelotti vooral boos op de competitieorganisator. “Dit is de laatste keer dat we een wedstrijd spelen met minder dan 72 uur rust. In dat geval gaan we nooit meer spelen. We hebben de competitieorganisator twee keer gevraagd om het tijdstip te wijzigen en er is niets gebeurd, maar dit is de laatste keer”, zo wordt Ancelotti geciteerd door Marca.

Daarmee herhaalde Ancelotti de woorden van Real Madrid TV, dat nog voordat de bal ging rollen tegen Villarreal al verkondigde dat het nooit meer een wedstrijd zal gaan spelen als het minder dan 72 uur rust heeft gehad. Ancelotti legde na zijn statement uit waarom hij zo boos was. “De verklaring is dat dit team iets speciaals heeft: karakter en toewijding. Dat kunnen ze alleen niet altijd opbrengen en ik ben evenals hen boos. We moeten deze spelers bedanken die zich enorm hebben ingespannen van 3 januari tot vandaag, vooral vandaag. Ik denk dat dit de laatste keer is dat we een wedstrijd spelen met minder dan 72 uur rust”, zo klinkt het. “Ik ben erg trots op mijn spelers, want het was een lastige wedstrijd, gezien alles wat er sinds de rust is gebeurd en ook vanwege de kracht van de tegenstander, een team dat erg goed speelt. We hielden ons fysiek staande. In de tweede helft was het team uitgeput, maar dat was normaal. Deze overwinning zegt veel over het team en de middelen die het team heeft.”

LaLiga komt met ander verhaal

Volgens Ancelotti heeft Real Madrid twee keer om uitstel gevraagd, maar LaLiga spreekt dit tegen. “LaLiga spreekt de versie van de gebeurtenissen van Carlo Ancelotti tegen, die in zijn persconferentie na de wedstrijd verklaarde dat Real Madrid twee keer had gevraagd om de tijd van de wedstrijd tegen Villarreal te wijzigen. De organisatie, onder leiding van Javier Tebas, verzekerde Marca dat Real Madrid sinds het tijdstip op 25 januari werd vastgesteld, tot vandaag niets had gezegd”, zo schrijft de sportsite. Real Madrid zou er pas op de dag van de wedstrijd een probleem van hebben gemaakt. “LaLiga is ook van mening dat er op andere momenten van tevoren schemawijzigingen zijn aangevraagd en dat aan deze verzoeken is voldaan. Verder beweren ze dat de deadline van 72 uur niet verplicht is, maar eerder een aanbeveling.”

