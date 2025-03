Vinícius Júnior reageert op provocerend Atlético-publiek en maakt zich niet populair

heeft zich woensdagavond uit de tent laten lokken door het publiek van Atlético Madrid. Terwijl het publiek van de thuisploeg de Braziliaan provoceerde na zijn wissel, gebaarde hij richting de supporters dat Real Madrid al vijftien keer de Champions League heeft gewonnen en Atlético nog nooit.

Een van de wedstrijden van woensdagavond in de Champions League was de stadsderby tussen Atlético Madrid en Real Madrid. Nadat De Koninklijke de heenwedstrijd met 2-1 had gewonnen, trok Connor Gallagher de stand over twee duels al na een minuut in de return gelijk. Twintig minuten voor tijd had Vinícius het tweeluik kunnen beslissen, maar de buitenspeler schoot de bal vanaf de stip over het doel. In de verlenging bleef de stand onveranderd, waardoor penalty’s uitkomst moesten bieden. In de strafschoppenserie trok Real Madrid aan het langste eind.

Vijf minuten voor het einde van de verlenging besloot Carlo Ancelotti om zijn sterspeler naar de kant te halen. Hij werd vervangen door Endrick. Terwijl Vinícius richting de bank van Real Madrid liep, begonnen de fans van de thuisploeg te zingen over een strandbal. Dat was een duidelijke verwijzing naar de gemiste penalty van de Braziliaan eerder in de wedstrijd.

Vinicius kon het vervolgens niet laten om de fans van Atlético te sarren. Nadat hij zich richting de tribune had gedraaid, stak hij een hand met één vinger en een hand met vijf vingers op, verwijzend naar de vijftien gewonnen Champions Leagues van Real Madrid. Vervolgens wees hij naar het publiek en maakte hij van zijn hand een nul, aangezien Atlético nog nooit het miljardenbal won. Los Colchoneros bereikten wel drie keer de finale, maar daarin waren tweemaal Real Madrid en een keer Bayern München te sterk.

🚨1️⃣5️⃣ Vinicius tells Atléti fans: we got 15 UCLs, you zero. pic.twitter.com/Ou0oThr8fM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 12, 2025

