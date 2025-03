Real Madrid deelt Atlético enorme dreun uit en plaatst zich vanaf elf meter voor kwartfinales

Real Madrid heeft zich woensdagavond ten koste van Atlético Madrid geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti gaf de 2-1 voorsprong uit de heenwedstrijd weliswaar razendsnel uit handen (1-0), maar doordat er in het restant van de reguliere speeltijd én verlenging geen doelpunten meer vielen, moesten strafschoppen de beslissing brengen. Die nam Real beter.

Atlético en Real Madrid zijn in eigen land in een zinderende titelstrijd verwikkeld met FC Barcelona. Er werd dan ook reikhalzend uitgekeken naar het tweeluik tussen de Madrileense ploegen in de achtste finales van de Champions League. De heenwedstrijd in het Santiago Bernabéu stelde niet teleur. Julián Álvarez maakte het mooiste doelpunt van de avond, maar Real Madrid werkte desondanks met een voorsprong toe naar de return (2-1). Die verdween in het Wanda Metropolitano echter als sneeuw voor de zon. Er waren nog geen dertig seconden op de klok toen Conor Callagher na een aanval over meerdere schijven van dichtbij binnen kon schieten: 1-0.

De Engelsman noteerde daarmee het snelste doelpunt van Atlético in de Champions League én werd de eerste Britse doelpuntenmaker in de Madrileense derby. Callagher was woensdagavond zeker niet de enige Engelsman die aan de aftrap verscheen. Jude Bellingham had een basisplaats bij Real, maar hij kon samen met zijn ploeggenoten niet bepaald een vuist maken in de eerste helft. De formatie van coach Carlo Ancelotti had veel de bal, maar speelde in een te laag tempo om de hechte defensie van Atlético uit elkaar te kunnen spelen. Al leken de bezoekers wel reden tot klagen te hebben, na een vermeende handsbal van Giualiano Simeone.

Vinícius schiet strafschop hoog over

De mogelijkheden waren ook na de bliksemsnelle 1-0 voor Atlético. Vooral Álvarez was bij vlagen een plaag voor zijn tegenstanders. De Argentijn glipte er een aantal keer doorheen en testte Thibaut Courtois met onder meer een hard schot in de korte hoek. De Belg voorkwam de 2-0 en daarmee een grotere achterstand voor zijn ploeg. Real moest in de tweede helft uit een ander vaatje tappen, maar stuitte opnieuw op een rood-witte muur. Heel gek was het dan ook niet dat de bezoekers leken toe te slaan in de omschakeling. Kylian Mbappé werd na een individuele actie tegen de grond gewerkt door Clément Lenglet: strafschop. Niet Mbappé, maar Vinícius Júnior ging achter de bal staan. De Braziliaan schoot echter huizenhoog over.

Beslissing vanaf elf meter

De slotfase van de tweede helft had veel weg van een slijtageslag. Een voortijdige beslissing viel er dan ook niet, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen. En daar zal toch vooral FC Barcelona blij mee zijn. De Catalanen, die zich dinsdagavond al plaatsen voor de kwartfinales, gaan zondagavond op bezoek bij Atlético en zagen dat de ploeg van trainer Diego Simeone vier dagen voor die kraker tot het gaatje moest gaan. Atlético beperkte zich in de verlenging vooral tot verdedigen. Real had de bal en zocht naar het verlossende gaatje, maar dat werd niet gevonden.

In de strafschoppenreeks was er een ongelukkige hoofdrol weggelegd voor Álvarez. De Argentijn dacht zijn ploeg naast Real Madrid te schieten, maar hij raakte de bal volgens de VAR eerst met zijn standbeen, waardoor zijn rake inzet werd afgekeurd. Lucas Vázquez miste namens Real, maar nadat Marcos Llorente de bal hard tegen de kruising schoot, was het Antonio Rüdiger die de recordwinnaar naar de volgende ronde schoot.

REAL MADRID NAAR DE KWARTFINALE! 🔥

Na een zinderende wedstrijd schiet Antonio Rüdiger op miraculeuze wijze de beslissende binnen 👊#ZiggoSport #UCL #ATMRMA pic.twitter.com/nrqkrOmZw5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 12, 2025

Aston Villa opnieuw te sterk voor Club Brugge

De succesvolle Champions League-campagne van Aston Villa krijgt een vervolg. De ploeg uit Birmingham verzekerde zich dankzij een achtste plaats van een rechtstreeks ticket voor de achtste finales van het miljardenbal. Na de 1-3 overwinning in de heenwedstrijd was Aston Villa woensdagavond opnieuw te sterk voor Club Brugge. De Belgen moesten binnen twintig minuten door met tien na een rode kaart voor Kyriani Sabbe. Het duurde desondanks even voordat de thuisploeg afstand nam. Marco Asensio opende na vijf minuten voetballen in de tweede helft de score en zeven minuten later was het Ian Maatsen die de voorsprong verdubbelde. Asensio sloeg vervolgens nóg een keer toe en bepaalde de eindstand daarmee op 3-0. Aston Villa wacht in de volgende ronde een tweeluik met Paris Saint-Germain.

Borussia Dortmund rekent af met Lille

Eerder op de avond wist Borussia Dortmund zich ten koste van LOSC Lille te verzekeren van een plek in de kwartfinales. Nadat beide ploegen vorige week in Duitsland met 1-1 gelijk hadden gespeeld, wonnen de Duitsers de return in Frankrijk met 1-2. Jonathan David zette de thuisploeg - met hulp van een blunderende Dortmund-keeper Gregor Kobel - nog wel op voorsprong, maar door een benutte strafschop van Emre Can en een treffer van Maximilian Beier ging de zege alsnog naar BVB. Dortmund stuit in de kwartfinale op het FC Barcelona van Frenkie de Jong.

