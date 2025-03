Wedstrijd van de wereldgoals tussen Real en Atlético wordt beslist door fabelachtig moment in minuut 55

Real Madrid heeft dinsdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om een ticket voor de kwartfinales van de Champions League. De regerend titelhouder was op eigen veld met 2-1 te sterk voor rivaal Atlético Madrid. opende al na vier minuten de score. schoot de bezoekers op prachtige wijze langszij, maar een fraai doelpunt van na tien minuten spelen in de tweede helft maakte uiteindelijk het verschil.

In Spanje keek men reikhalzend uit naar de eerste ontmoeting tussen Real Madrid en Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League. De twee Madrileense ploegen zijn in eigen land met FC Barcelona verwikkeld in een spannende titelstrijd. FC Barcelona gaat momenteel aan kop, maar de voorsprong op Atlético Madrid en Real Madrid is respectievelijk slechts één punt en drie punten. Real Madrid had dinsdagavond nog wat recht te zetten. De formatie van coach Carlo Ancelotti ging afgelopen zaterdag met 2-1 onderuit tegen Real Betis, de tweede nederlaag in vijf competitieduels.

Artikel gaat verder onder video

De Koninklijke was in de vorige ronde van de Champions League nog (veel) te sterk voor Manchester City. Na de 2-3 overwinning in Engeland won Real Madrid op eigen veld met 3-1. Kylian Mbappé was in de return goed voor een hattrick. De Fransman verscheen tegen Atlético Madrid uiteraard opnieuw aan de aftrap, maar het was zijn ploeggenoot Rodrygo die in de openingsfase van de eerste helft de show stal. De Braziliaan opende al na vier minuten de score, nadat hij na een schitterende pass van Federico Valverde op snelheid naar binnen was gedribbeld en vervolgens met veel kracht de bal in de verre bovenhoek plaatste. Jan Oblak was kansloos. De Sloveen zag Rodrygo niet veel later opnieuw richting het doel opstomen, maar ditmaal werd hij - volgens de arbiter reglementair - afgestopt door Javi Galán.

Bliksemstart van Real Madrid! 😱

Na een schitterende pass van Valverde schiet Rodrygo in minuut 𝟒 al raak!⚡️#ZiggoSport #UCL #RMAATM pic.twitter.com/wMuaw7GqGs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 4, 2025

Atlético herpakt zich uitstekend

De linksback leek een zware avond tegemoet te gaan tegen Rodrygo, maar evenals zijn ploeggenoten, herpakte hij zich uitstekend. Atlético moest even bekomen van de vroege achterstand, maar ging halverwege de eerste helft met steeds meer vertrouwen voetballen. Dat doet Álvarez al het hele seizoen. De Argentijn kwam afgelopen zomer voor veel geld over van Manchester City en zijn komst is een schot in de roos gebleken. Na veertig wedstrijden stond de teller op 21 doelpunten. In het hol van de leeuw maakte hij op wonderschone wijze zijn 22e van het seizoen. Álvarez vond in de draai de ruimte en liet Thibaut Courtois kansloos met een schot in de verre hoek: 1-1. De stand was weer in evenwicht en Atlético nam vervolgens zelfs het heft in handen.

Real tóch wéér op voorsprong

Maar in de tweede helft was het toch alweer snel raak voor Real Madrid. Brahím Díaz, de vervanger van de geschorste Jude Bellingham, dribbelde zich tussen twee tegenstanders door en plaatste de bal vervolgens in de verre hoek: 2-1. Een tik voor Atlético, maar de ploeg van trainer Diego Simeone bleef geduldig en met vertrouwen voetballen. Dat leidde tot een goede mogelijkheid voor Antoine Griezmann, maar zijn inzet ging voorlangs het doel. Atlético knokte zich zeven dagen geleden in de heenwedstrijd tegen FC Barcelona in de halve finale van de Copa del Rey nog terug van een 4-2 achterstand (4-4), maar slaagde er ditmaal niet in om er nog een gelijkspel uit te slepen. Een zakelijk spelend Real trok de 2-1 voorsprong over de streep en deelde zodoende een eerste tik uit aan de rivaal en stadsgenoot.

Brahim Díaz, wat een héérlijke actie & goal! 🥵

Real Madrid komt weer op voorsprong tegen Atlético 👑#ZiggoSport #UCL #RMAATM pic.twitter.com/8cxtlpCnop — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 4, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Raúl Asencio massaal uitgefloten tijdens wedstrijd van Real Madrid

Raúl Asencio werd uitgefloten tijdens de wedstrijd tussen Osasuna en Real Madrid in LaLiga.